Caso de acoso escolar en Palmview causa indignación y abuela denuncia lo sucedido

Un nuevo caso de bullying ha generado indignación luego de que María García denunciara que su nieta fue víctima de agresiones en la preparatoria donde estudia en Palmview y a pesar de que en meses pasados buscó soluciones con la dirección del plantel, afirma que no se tomaron medidas efectivas.

Palmview High School fue el escenario de esta pelea registrada esta semana, el video proporcionado por la abuela de una de las presuntas víctimas muestra una aparente discusión elevada de tono. Algo que dice no es exclusivo de los últimos días.

"No es de un mes. No dos meses, meses. Es de hacer acuerdos con el principal. De estar yendo a la escuela. Estar viendo a ver qué podíamos hacer para arreglar las cosas. No se hizo nada", denuncia María García, abuela de la joven golpeada.

Según María, las autoridades educativas no actuaron con la firmeza necesaria para proteger a su nieta. Afirman incluso ya habían firmado un acuerdo por escrito.

"Llamó a ella y a la otra persona. Hicieron un contrato que ella no iba a molestar a Yoselyn y Yoselyn no la iba a molestar a ella. No pelees, porque si tú peleas vas a salir esposada y a la cárcel. Eso no pasó con estas muchachas", añade María.

Esta abuela teme que esto envíe un mensaje de impunidad a otros estudiantes.

"Y que todos se estén burlando y en lugar de llamar a que les ayudaran o de separarlas, empiezan a cantar dale, dale, dale, no pierdas el tino", explica María.

Su nieta tiene marcas de los golpes recibidos y afirma el acoso no es solo físico. En redes sociales los mensajes han sido constantes y han llegado incluso a amenazas con lo que aparentemente es un arma. La señora García ya ha denunciado con la policía de la ciudad de Mission y las autoridades del distrito escolar.

"Que expulsen a las dos personas que agredieron a mi nieta", pide María.

El Distrito Escolar de La Joya dio a conocer a través de un comunicado que este incidente se encuentra actualmente bajo investigación y que han seguido todas las políticas y procedimientos disciplinarios del distrito en respuesta a lo sucedido.

Agregaron que se tomarán medidas administrativas de acuerdo con los protocolos establecidos para garantizar que sus escuelas permanezcan seguras.