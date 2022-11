Carolina Teran: quitarse implantes de seno “curó” dolores inexplicables

Hace unos meses Carolina Teran se quitó los implantes de senos y para su fortuna eso fue suficiente para que dolores de origen inexplicable desaparecieran.

Ya han transcurrido varias décadas desde que inicialmente se los puso. "Más de 25 años han pasado. Mientras eres joven perfecto. Pero ahora que ya tienes la edad, entonces es que empiezan los dolores", explica Teran.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"La FDA recomienda cambiar los implantes cada 10 años. Es una recomendación, no es obligatorio", afirma el cirujano plástico Mauricio de la Garza, director del Departamento de Cirugía Plástica de DHR. Algo que Carolina, así como muchas otras mujeres, pensó que no era necesario. No fue hasta que comenzó a tener síntomas inexplicables que acudió al doctor.

"Es estrés, es fibromialgia. Pero al hacer los exámenes no salía nada. Alguien me dijo: 'Nunca te haz hecho la prueba para saber si los implantes, que no te los has cambiado, sea el problema'", recuerda Carolina.

"Muchas veces no es que el paciente esté teniendo daños por el implante, sino que ya cosméticamente es mejor idea cambiar los implantes. Sí hay un subgrupo de pacientes los cuales pudieran estar siendo afectados por los implantes", indica el médico.

En su caso, Carolina decidió quitarse los implantes hace ocho meses porque tenía cansancio, caída del cabello, mal humor, dolor en los huesos y en las coyunturas. Todos estos síntomas, dice, los ha tenido por más de 10 años. "Pero hoy, que es lo más importante, no tengo dolor de nada. Me siento bastante bien. Y me siento que toda mi vida ha regresado a mí. No tengo dolores, no me quejo de que me voy a parar y es así como que si fuera una persona más grande", asegura.

"El plan se hace desde antes de la cirugía y ya estamos definiendo que vamos a quitar los implantes con la cápsula porque ella tiene síntomas, porque tenía contractura capsular. Ya no nos gusta cómo se está sintiendo y aunque no estamos 100 porciento seguro si son los implantes o no, decidimos no poner implantes para ver si se mejoran los síntomas y afortunadamente fue el caso", explica el cirujano plástico.

"Si estás pensando en ponerte un implante, piénsalo dos veces. Busca la información. La FDA hoy por hoy ha cambiado sus estatutos. Hay muchos que ya no se necesitan, que ya no los permiten", afirma Carolina, quien no sabe si realmente tenía el Síndrome de Asia. Lo que sí está segura es que ahora se siente libre de dolor.