Caridades Católicas brinda apoyo a personas sin hogar

MCALLEN- Debido a que se ha registrado una disminución de familias en los albergues para inmigrantes, Caridades Católicas ha abierto sus puertas para personas sin hogar.

Y es que por meses Caridades Católicas brindó refugio a cientos de inmigrantes en el Valle, pero debido al cambio en las políticas de inmigración, los solicitantes de asilo ahora tienen que permanecer en México.

"Muy poquitas todos los días recibimos familias, 1,2, hasta posiblemente 6 no más, son muy pocas," dijo la hermana Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas.

La hermana Pimentel indicó que busca mejorar el estilo de vida de aquellas personas que se han quedado sin hogar y que han acudido al centro. Por ejemplo, busca que tengan oportunidades laborales, servicios de consejería, así como un lugar temporal para poder bañarse, dormir y comer.

"Se les recibe, se les da una comida calientita, se les da oportunidad para que se bañen, para que se cambien de ropa, su ropa se la lavamos, para que se vayan limpios, así que se van muy contentos," dijo Pimentel.

Soley Zuna es una de las decenas de personas quien se ha visto beneficiada de este servicio.

"Me atienden bien, me escuchan, me siento mejor aquí, me siento feliz", expresó Zuna.

"Muchas personas, algunas tienen esa posibilidad de mejorarse y es lo que quiero, proveerles algo que los ayude a mejorarse a estimularse, a lo mejor invito a unas personas de la comunidad que quieran venir a cortar el pelo, a este job fair para ayudar a los homeless," explicó Pimentel.

Si le gustaría formar parte de este evento como voluntario comuníquese a las oficinas de Caridades Católicas llamando al 956-800-4427.