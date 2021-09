Capacitación y certificación gratuita en manufactura avanzada con Texas A&M

BROWNSVILLE, Texas - El Sistema Universitario de Texas A&M y dos de sus agencias estatales de ingeniería, la Estación Experimental de Ingeniería de Texas A&M (TEES) y el Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M (TEEX), anunciaron recientemente una nueva iniciativa para crecer la industria de la manufactura avanzada en el Valle del Río Grande.

Mediante el programa Texas A&M RGV Advanced Manufacturing / Training Innovation Now (TRAIN), la Universidad desarrolla cursos de capacitación y crea colaboraciones para satisfacer las necesidades de los empleadores actuales y futuros en el puerto de Brownsville.

Texas A&M anticipa que, en dos años, TRAIN otorgará 10,000 certificados a través de clases en línea y presenciales.

TEES y TEEX, dos agencias estatales reconocidas por su capacitación laboral y desarrollo profesional ofrecerán estos cursos en inglés y español. No hay ningún costo para los participantes, gracias a los $ 10 millones en fondos asegurados por el Senador Estatal Eddie Lucio Jr.

Los cursos comenzarán en octubre. Visite trainestufuturo.org para registrarse para recibir capacitación y obtener más información.