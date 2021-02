Cancelaciones y cambios en las clases por el frío

Debido al descenso en las temperaturas, varios distritos escolares han tomado la decisión de cancelar sus clases, retrasar el horario de comienzo o hacer el cambio a dar los cursos de manera virtual por el lunes, 15 de febrero.

Mientras que algunas instituciones educativas observarán el lunes como Día de los Presidentes.

CONDADO CAMERON

Distrito escolar de Brownsville

El distrito escolar de Brownsville informó que habrá clases virtuales el lunes, 15 de febrero y que a los estudiantes se les proveyó este viernes las comidas del lunes junto con el desayuno del martes.

Distrito escolar de San Benito

El distrito escolar de San Benito tendrá clases de manera virtual el lunes, 15 de febrero. Mientras tanto, la distribución de comida se pospuso para el martes, 16 de febrero.

Distrito escolar de Harlingen

El distrito escolar de Harlingen no tendrá clases el lunes, 15 de febrero y reanudarán las clases el martes, 16 de febrero. También el martes se reanudará la distribución de comidas.

Distrito escolar de La Feria

El distrito escolar de La Feria informó que no tendrá clases el lunes, 15 de febrero y reanudarán el martes, 16 de febrero.

Distrito escolar de Los Fresnos

Los Fresnos CISD informó que no habrá clases el lunes, 15 de febrero, así como estarán cerradas todas las oficinas. Las clases y las operaciones reanudarán el martes, 16 de febrero.

Distrito escolar de Santa Rosa

El distrito escolar de Santa Rosa canceló clases para el lunes, 15 de febrero y reanudarán el martes, 16 de febrero a las 10:00 a.m. Las rutas de autobuses comenzarán a las 9:00 a.m.

Actividades deportivas y extracurriculares quedan canceladas hasta el miércoles, 17 de febrero. La distribución de comidas reanudará el 17 de febrero.

Jubilee Leadership Academy- Brownsville y Harlingen

Ambas academias darán clases de manera virtual el lunes, 15 de febrero.

Harmony School of Innovation- Brownsville

La escuela anunció que las clases el lunes, 15 de febrero serán de manera virtual y las clases presenciales reanudarán el martes, 16 de febrero.

Harmony Science Academy- Brownsville

La escuela anunció que las clases el lunes, 15 de febrero serán de manera virtual y las clases presenciales reanudarán el martes, 16 de febrero.

St. Alban's Episcopal Day School

No habrá clases el lunes, 15 de febrero.

Distrito escolar de Santa María

El distrito escolar de Santa María informó que las clases del lunes, 15 de febrero serán virtual y las clases reanudarán el martes, 16 de febrero comenzando a las 10:30 a.m. y para el miércoles, 17 de febrero regresan los cursos en horario regular.

CONDADO HIDALGO

Distrito escolar de Valley View

Por motivo de las inclemencias del tiempo, las clases del lunes, 15 de febrero serán dadas de forma virtual. Todo el personal educativo trabajará de forma remota ese día.

Vanguard Academy

Las clases del lunes, 15 de febrero se darán de forma virtual y reanudará la instrucción presencial y remota el martes, 16 de febrero a las 10:00 a.m., así como la distribución de comida reanudará a las 8:00 a.m.

Distrito escolar de Pharr-San Juan-Alamo (PSJA)

PSJA ISD informó que las clases del lunes, 15 de febrero se darán de forma virtual.

Distrito escolar de La Joya

Las clases del lunes, 15 de febrero se darán de forma virtual. Todo el personal educativo trabajará de forma remota ese día.

Distrito escolar de Edinburg

Las clases del lunes, 15 de febrero se darán de forma virtual. Todo el personal educativo trabajará de forma remota ese día.

Distrito escolar de Donna

El distrito escolar de Donna informó que no habrá clases el lunes, 15 de febrero y reanudarán el martes, 16 de febrero en horario regular.

Distrito escolar de Sharyland

El distrito escolar de Sharyland anunció que estará monitoreando las condiciones del tiempo y que las decisiones de retrasar, cancelar o escoger un método alterno para las clases típicamente se toman antes de las 6:00 a.m. en el día esperado de las condiciones del tiempo. De haber cambios, estarán informándole a los padres y publicando en sus redes sociales.

Distrito escolar de Hidalgo

El distrito escolar de Hidalgo (HISD) informó que las clases del lunes, 15 de febrero se darán de forma virtual.

Distrito escolar de Edcouch-Elsa

El distrito escolar de Edcouch-Elsa decidió dar clases el lunes, 15 de febrero de forma virtual y solamente se permitirá que ciertos empleados de operativo esencial acudan a las escuelas

Distrito escolar de McAllen

El distrito escolar de McAllen informó que el lunes, 15 de febrero todo el personal está programado para presentarse a trabajar y los estudiantes continuarán teniendo la opción de aprendizaje presencial o instrucción remota. Todos los autobuses operarán en sus horarios regulares. De haber algún cambio, estarán haciendo las notificaciones pertinentes en sus plataformas oficiales.

Distrito escolar de Weslaco

Luego de estar monitoreando las condiciones del tiempo, el distrito escolar de Weslaco tomó la decisión de no dar clases el lunes, 15 de febrero y de reanudar las clases a las 10:00 a.m. del martes, 16 de febrero.

Distrito escolar de Monte Alto

El distrito escolar de Monte Alto informó que las clases del lunes, 15 de febrero serán virtuales con salida temprana a las 11:30 a.m. Las clases reanudarán en su horario regular el martes, 16 de febrero.

CONDADO STARR

Distrito escolar de Rio Grande City

El distrito escolar de Rio Grande City informó que atrasarán el comienzo de clases presenciales y virtuales el lunes, 15 de febrero para las 11:00 a.m. Sin embargo, las escuelas abrirán a las 7:30 a.m. y las rutas de los autobuses comenzará a las 9:30 a.m.

Mientras tanto, los exámenes de seis semanas comenzarán a las 12:50 p.m. Para cualquier duda o pregunta, puedes comunicarte con el distirto escolar al 956-488-0252.

CONDADO WILLACY

Distrito escolar de San Perlita

El distrito escolar de San Perlita informó que no habrá clases el lunes, 15 de febrero para los estudiantes, pero es un día de trabajo para el personal escolar. Las clases reanudarán el martes, 16 de febrero a las 10:00 a.m. y las rutas de los autobuses comenzará con un horario retrasado de dos horas.

Distrito escolar de Raymondville

El distrito escolar de Raymondville informó que no hay clases el lunes, 15 de febrero y las clases reanudarán el martes, 16 de febrero.

Distrito escolar de Lyford

El distrito escolar de Lyford no tendrá clases el lunes, 15 de febrero y reanudarán las clases el martes, 16 de febrero con un horario más tarde de las 10:00 a.m.. Las escuelas abrirán a partir de las 7:30 a.m. y los autobuses tendrán un horario de comienzo de dos horas más tarde de lo usual.