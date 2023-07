Cambio en examen de ciudadanía estadounidense se teme afecte a quienes no dominan el inglés

El examen de ciudadanía estadounidense está siendo actualizado y tanto inmigrantes como activistas temen que los cambios perjudiquen a quienes no dominan el inglés.

La prueba de naturalización es uno de los pasos finales hacia la ciudadanía, proceso de meses que requiere la residencia permanente legal durante años antes de presentar la solicitud.

"Si no sabes inglés a un nivel probablemente más de un 50% y te toca alguien que te habla muy rápido, pues no vas a poder contestar las preguntas. Mucha gente va y se trata de memorizar las respuestas. El problema es que si te las preguntan tal y como te las memorizaste, sí va a funcionar. Pero si no entiendes, es algo que no va a funcionar", advierte Jaime Diez, abogado de inmigración.

En diciembre las autoridades estadounidenses dijeron que la prueba debía actualizarse después de 15 años. Los servicios de ciudadanía e inmigración proponen que la nueva prueba agregue una sección oral para evaluar las habilidades en inglés.

Un oficial mostraría fotos de escenarios comunes, como actividades diarias, el estado del tiempo o comida, y le pediría al solicitante que describiera verbalmente las fotos.

Sin embargo, expertos de inmigración recomiendan que las personas no tengan miedo con este anuncio y que continúen aplicando, ya que es su derecho como residente.

"Que no tengan miedo. Que apliquen, pero sí vayan asesorados de alguien", agrega Diez. "Que te acompañe alguien que sepa las reglas. No lo dejes para otro día. Es un derecho que te lo has ganado por el tiempo que has estado en este país", puntualiza.