Después de 23 años la justicia está cada vez más cerca para familia de hombre asesinado en Donna

Por segunda ocasión un juez rechazó este miércoles 7 de diciembre la reducción de fianza solicitada por la defensa de Rigoberto Reséndez, quien está acusado por el asesinato de Alfredo Ontiveros Jr; ocurrido en el año 2000 a las afueras de un bar en la Ciudad de Donna.

Ontiveros Jr. murió luego de que fuera atacado a golpes, según las autoridades. Durante la investigación policíaca se determinó que Reséndez era el principal sospechoso y que luego del suceso habría escapado a México.

Tuvieron que transcurrir 23 años para que Reséndez fuera llevado ante la justicia, ya que fue arrestado el lunes 22 de mayo de 2023 al intentar cruzar el Puente Internacional Hidalgo. Ese día las autoridades migratorias se percataron de que en su contra había vigente una orden de arresto por asesinato.

Aunque ya han transcurrido poco más de dos décadas desde la muerte de Alfredo, su esposa Leticia Cisneros; lo sigue extrañando. "Mi vida terminó. Él era mi mejor amigo, era el amor de mi vida. Él era la persona con quien yo iba a envejecer", dijo la mujer sobre su fallecido esposo.

Aunque el juez encargado del caso ya ha negado en dos ocasiones la reducción de fianza, Leticia teme que el acusado pague su fianza y escape otra vez, como lo hizo hace 23 años. La fianza que el acusado enfrenta es de 250 mil dólares.

El juez Fonseca de la Corte de Distrito 476 fue quien negó la reducción a su fianza a Reséndez.

Ayuda para las víctimas de crímenes

En el Valle de Texas existe un grupo de ayuda para los familiares de víctimas de crímenes que es dirigido por Robert García. Este hombre se ha encargado desde hace 10 años de luchar para que esas personas encuentren justicia.

"No sabía yo que se haría muy grande la agencia. Tenemos 1,250 víctimas¨, relata Roberto García, director de la organización de ayuda a familias de las víctimas.

Esta organización destacó que hay esperanza para todas las familias que están pasando por una situación similar. "Que no le bajen la fianza y que seguían luchando para poder darle no solo darle justicia a esta familia, si no a 165 familias de cold cases que tengo", dijo García.

"Si tienen un ser querido que fue arrebatado y todavía no tienen justicia, no pierdan la esperanza. La mía está llegando después de 23 años", dijo la la esposa de Alfredo.

La próxima audiencia del acusado está pautada para el próximo 7 de marzo.