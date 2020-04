BPUB anuncia más ayudas a sus clientes por COVID-19

BROWNSVILLE – En respuesta a la pandemia del coronavirus (COVID-19), Brownsville Public Utilities Board (BPUB) votó para extender la suspensión de las desconexiones de servicio y los cargos por pagos atrasados ​​y también amplió el programa Project SHARE de BPUB para asistir a los clientes más afectados por la pandemia durante una junta el 13 de abril.

Los miembros de la mesa directiva de BPUB votaron para ampliar el alcance del programa Project SHARE de BPUB utilizando fondos de mejora excedentes.

Además, los miembros de la mesa directiva votaron para agregar una enmienda al programa Project SHARE para incluir una cláusula adicional de emergencia, lo que le da a BPUB la flexibilidad de emitir instrucciones modificadas del programa por un tiempo limitado. Esto incluye la posibilidad de renunciar al límite actual de una vez por año para que las cuentas puedan usar los fondos SHARE.

Estas medidas permitirán que BPUB ayude a los clientes más afectados por la pandemia de COVID-19. El personal de BPUB se coordinará con las agencias locales para establecer pautas claras para el programa ampliado. Este programa ampliado está destinado a clientes residenciales que no pueden pagar sus facturas de servicios públicos debido al desempleo o los bajos ingresos por el efecto de la pandemia COVID-19. Un administrador tercero de fondos determinará la elegibilidad del cliente.

El Departamento de Utilidades de Brownsville no llevará a cabo desconexiones hasta el 30 de abril, no crea en llamadas que lo amenazan con cortarle algún servicio. Si usted no programó ninguna cita de inspección no tiene por que visitarlo ningún técnico.

La medida que se aprobó apartó $2 millones para financiar el inicio de este programa ampliado de Project SHARE. Se estima que esos fondos son suficientes para un período de un mes.

Además, BPUB ratificó una suspensión previa de multas/cargos por pagos atrasados ​​y desconexiones de servicio que se promulgo para comenzar a ayudar de inmediato a los clientes.

BPUB está alentando a la comunidad a practicar el distanciamiento social haciendo consultas de cuentas o pagando facturas en línea o por teléfono. Para preguntas sobre los esfuerzos de BPUB durante la pandemia de COVID-19, visite el sitio web de BPUB en www.brownsville-pub.com o llame al (956) 983-6121.