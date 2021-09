Beneficios por desempleo durante la pandemia: ¿calificas si el despido fue por no vacunarte?

Varios negocios están añadiendo la vacunación contra el COVID-19 como parte de sus requisitos para contratar a alguien y para sus empleados, pero ¿qué pasa si tu empleador te despide por no vacunarte?

Algunas personas podrían ser elegibles para los beneficios de desempleo, siempre y cuando sea un despido y no sea por una renuncia.

“Obviamente esta es una decisión muy difícil para todos y cada persona es libre de tomar sus propias decisiones, ya sea si deciden renunciar a su trabajo o son despedidos por el mandato de la vacunación”, dijo James Bernsen, subdirector de comunicaciones de la Comisión Laboral de Texas.

Muchos de los cambios en las empresas han venido después del anuncio del presidente Biden de que todos los empleadores que tengan más de 100 empleados deben asegurarse de que todos estén completamente vacunados.

En Texas si una persona renuncia voluntariamente a su trabajo tras no querer vacunarse, podría no calificar para los beneficios de desempleo.

“Para ser elegible para los beneficios tiene que haber sido despedido por razones en las cuales usted no está en culpa,” sostuvo Bernsen.

Si tu empleador te despide debido a que no te vacunaste contra el COVID-19, ahí sí existe una posibilidad de calificar para esta asistencia.

“No vamos revisar la información de diferentes ángulos, puede haber algunas otras razones por las que la persona no califique, pero definitivamente el rehusarse a la vacunación no será una de las razones por las que no califique para los beneficios de desempleo”, explicó Bernsen.

Existen algunas excepciones como por razones religiosas o una condición médica por la que personas no podrían vacunarse, por lo que se recomienda hablar con el empleador y llegar a un acuerdo.

Si no sabes si calificas para recibir beneficios, la Comisión Laboral de Texas recomienda que aún presentes tu solicitud para que se tome una determinación.