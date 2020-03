Basílica toma medidas de higiene para evitar contagios

SAN JUAN- La Diócesis de Brownsville solicitó a las iglesias católicas a tomar medidas de precaución durante sus misas y servicios para evitar la propagación del virus COVID-19 y otras enfermedades.

"En ninguna manera queremos que se tenga la impresión de que son medidas de emergencia. Solo estamos haciendo esto como medidas de precaución," afirmó Mario Avilés, obispo auxiliar de la Diócesis de Brownsville.

Cabe señalar que, hasta la fecha, autoridades de salud confirmaron que no hay casos de COVID-19 (coronavirus) en el Valle del Río Grande ni en el norte de Tamaulipas.

No obstante, en la Basílica de San Juan se han tomado medidas para evitar contraer enfermedades.

"Por ejemplo, no tomarse de las manos cuando se reza el Padre Nuestro, también el signo de la paz que se ofrece durante la misa que no sea con un saludo de la mano o un abrazo o un beso, si no que sea simplemente con una caravana, no se va a pasar el cáliz a las personas para que beban la sangre de Cristo," explicó el obispo Avilés.

Además, se removió el agua bendita para disminuir la probabilidad de un contagio.

La Basílica de San Juan indicó que, al momento, no han recibido instrucciones de suspender las misas.