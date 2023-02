Basílica de San Juan del Valle ofrece misas este miércoles de ceniza por inicio de la Cuaresma

La Cuaresma inicia este 22 de febrero con el miércoles de ceniza y a tales efectos la Basílica del Santuario Nacional de Nuestra Señora de San Juan del Valle, en San Juan, se dispone a ofrecer varias misas tanto en español como en inglés, para beneficio de los feligreses católicos.

Las misas en español serán a las 7:00 am. y a las 7:00 pm. Mientras que a las 9:30 am el servicio religioso es en inglés. Las misas de las 11:30 am y de las 5:30 pm serán bilingües. Mientras que los feligreses que quieran confesarse podrán hacerlo entre las 10:00 am y 11:30 am al igual que de 4:00 pm a 5:30 pm.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

La Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión que prepara a los católicos para el inicio de Pascua. Durante este periodo, se celebra o conmemora el sacrificio y salvación de Cristo en el mundo. Además, es un periodo donde los católicos reflexionan sobre sus acciones y se arrepienten de sus pecados.

Según la agencia católica de noticias ACI Prensa, durante el periodo de Cuaresma "Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas".