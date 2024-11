Frío extremo como terapia para alcanzar el bienestar físico y mental

Desde los años 70 se comenzó a utilizar el hielo como método curativo con el fin de reducir la inflamación de las articulaciones y paliar el dolor.

Los baños de hielo consisten en sumergir la mitad del cuerpo en agua muy fría, lo que ayuda a reducir la inflamación muscular. Además, de cualquier ayudar con cualquier molestia que sufra en las piernas o pies producida por la carga de entrenamiento o el partido.

“La uso casi todos los días aproximadamente tres minutos antes de hacer mi ejercicio o después de despertarme. Después de leer muchos de los beneficios de la tina de hielo, sentí que era un beneficio no solo para mí físicamente y mentalmente, si no también para mi familia”, explica Andy Chávez, quien practica la terapia de agua fría.

Andy ha usado el baño de hielo por un largo tiempo. El asegura haberse beneficiado tanto que invirtió en una tina personal para su casa.

“Al tenerlo ya en tu casa, como que ya no tienes opción y te fuerzas a usarlo todos los días. Es una inversión que sí es un poco cara, pero sí vale la pena. Me levanto y no tengo excusa”, dice Chávez.

La crioterapia se ha hecho un fenómeno mundial, ya que expertos aseguran que contribuye a la eliminación de toxinas, así como el baño de hielo. El frío es un gran aliado que puede ayudar a hacer frente a estos problemas.

“La terapia de cápsula es algo casi igual como metiéndose en un baño de hielo. Los beneficios son menos traumáticos para el cuerpo, casi los mismos beneficios, a veces hasta mejor, que un baño de hielo”, dice Elizabeth Galaviz, dueña y terapeuta en ProSports Massage Clinic.

Se trata de cabinas que desprenden nitrógeno helado y aires vaporizados que exponen al cuerpo a una temperatura media de -110 a -200 grados Fahrenheit durante tres minutos. Esto provoca que nuestros mecanismos de defensa se activen al 100% y con ello la estimulación sanguínea.

No obstante, la crioterapia y los baños de hielo también tienen contradicciones y no todo el mundo puede lanzarse a probarla. El mal uso pueden tener consecuencias.

“Comenzando terapias nuevas es buena preguntar al doctor. Si ya tenemos algo con el cuerpo, alta presión, cáncer, estado de embarazo, lesiones abiertas. Siempre esas cosas están contraindicadas. Si uno se siente más cómodo preguntándole al doctor antes de entrar, eso es recomendado también”, añade Galaviz.

"Al usarla todos los días, siento que puedo bajarle la temperatura un poquito más o puedo quedarme un poquito mas de tiempo. La única manera de superar ese miedo es hacerla", afirma Chávez.

Es una técnica rápida y eficaz para la salud. Sin embargo, no debemos olvidar que las aplicaciones deben realizarse con precaución, conocimiento y bajo indicaciones médicas.