Auto de joven que murió en choque ocurrido en Weslaco se incendió luego del impacto

El vehículo que conducía Jaime Elías García Jr., el joven de 18 que murió el pasado sábado al ser impactado por una mujer que presuntamente huía de la policía en Weslaco, se incendió luego del impacto.

Las imagenes del momento en que el auto arde son desgarradoras, principalmente cuando se escucha un grito de las víctimas. Las autoridades sospechan que la fémina que ocasionó esta tragedia conducía bajo los efectos del alcohol.

"Este no fue un accidente, fue el resultado de una mala decisión", explica Ana Verley, de madres contra conductores ebrios. "Un accidente es algo que no puedes prevenir. Esto es 100% prevenible. Quizás si esta persona se hubiera parado, no hubiera ocurrido (el choque). Desgraciadamente una persona totalmente inocente, varias personas, pagaron las consecuencias de esas malas decisiones", añadió.

El choque ocurrió el pasado sábado alrededor de las 7:31 pm en las calles FM1015 y la Milla 6, en Weslaco. Tres vehículos estuvieron involuchados en el incidente y García murió en la escena.

“Ahora ella tiene que pagar las consecuencias. Le van a imponer cargos, va a ir a la cárcel. Va a ser juzgada y el hecho de matar a una persona bajo la influencia de alcohol o drogas, lo que sea, trae un castigo de hasta 20 años en prisión”, explica Verley.

Compañeros de estudio de Jaime, quien estaba por graduarse de la preparatoria de Mercedes, lo recordaron el lunes colocando flores y escribiendo mensajes en el espacio donde estacionaba su auto. Además, este viernes soltarán globos blancos para recordarlo, ya que el próximo 6 de mayo hubiese cumplido 19 años.

Si usted desea hacer un donativo para el funeral puede comunicarse al (956) 647-1691.