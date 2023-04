Paros cardíacos en personas jóvenes van en aumento

Cada año más de 2 mil jóvenes mueren por un paro cardiaco, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y lo peor es que la cantidad va en aumento. Las estadísticas muestran que una persona entre los 25 y 44 años es más propensa a sufrir de un paro cardiaco comparado a una persona más adulta. Según el Dr. Iván Meléndez, esto se debe a varios factores, pero el principal es el uso de substancias controladas.

Estudios presentados por el Colegio Americano de Cardiología, también afirman que los ataques cardíacos están incrementando en personas menores de 40 años. "Sí hemos visto un aumento los últimos 15 o 20 años de personas jóvenes menos de 30 años que fallecen", relata el Dr. Meléndez.

El paro cardiaco repentino se debe a que ocurre una pérdida abrupta e inesperada de la función cardiaca, produciendo pérdida de conciencia y el colapso. "El infarto significa que el miocardio o el músculo del corazón ha muerto y ha muerto por que no le ha llegado sangre y son dos razones, por que las arterias no están abiertas o la bomba no está funcionando", explica Meléndez.

Las estadísticas muestran que ha habido un aumento del 30% de muertes por ataques cardíacos a personas de 25 a 44 años, mientras que la diabetes, presión arterial alta, el consumo de tabaco y antecedentes familiares son los factores tradiciones. El consumo de sustancias controladas se ha convertido en la principal razón de que una persona joven tenga un ataque cardiaco.

"Ahora hay más jóvenes (con paros cardíacos) que antes porque la utilización de sustancias peligrosas ha aumentado, la utilización de fentanilo, de cocaína, el abuso del alcohol. Todo esto causa que los jóvenes tengan estos infartos prematuros" puntualiza el Dr. Meléndez. Algunas personas sufren síntomas cardíacos anteriores al fulminante.

"La gran mayoría de las personas jóvenes que mueren por infarto de corazón no tienen mucho aviso. Están haciendo su ejercicio o están utilizando drogas y ocurre rápidamente", agrega el médico. La muerte súbita en las personas jóvenes se puede prevenir con una dieta saludable, ejercicio diario, reducción de alcohol, evitando el consumo de tabaco al igual que las sustancias controladas y con chequeos médicos rutinarios.

El número de jóvenes que fallecen en los estados unidos por un paro cardiaco incrementa un 2% cada año, médicos indican que su mayoría de estos se pueden prevenirse.