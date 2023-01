Aumenta tráfico de huevo en la frontera pero tenga cuidado que es ilegal y la multa alta

El precio de los huevos ha experimentado un aumento sostenido desde el pasado noviembre, lo que impulsa a muchas personas a intentar ahorrarse unos dólares tratando de traerlos como contrabando desde Reynosa, México, lo que es ilegal.

El precio de este producto alimenticio al otro lado de la frontera es significativamente menor. En promedio, una caja de 30 huevos en Reynosa cuesta $5.00 mientras que en McAllen por el mismo producto pagará $15.00. El ahorro es de $10.00. Además, este producto es un ingrediente vital para muchos de los alimentos que las familias hispanas consumen.

Según Rick Pauza, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, "desde el 1 de noviembre hasta ahora estamos viendo un incremento como de 300% de las incautaciones de huevo fresco". La entrada de huevos crudos desde México a Estados unidos está prohibida por el riesgo que representa el ingreso al país de dos enfermedades. Una de ellas es la gripe aviar y la otra es conocida como 'newcastle disease'.

Violar esta prohibición tiene un costo para el bolsillo. No declarar artículos agrícolas puede resultar en multas desde $300.00 hasta $10,000. El viajero puede abandonar estos alimentos en el puerto de entrada y no va a recibir ninguna multa. Pero si no se declara, hacemos una revisión lo encontramos, pues va a recibir la multa que puede llegar a $10,000.