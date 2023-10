Asesinato de niño en Pharr sigue sin resolverse y tras 13 años se necesita que alguien hable

José Luis Martínez Jr. tenía sólo 14 años, cursaba el octavo grado, le apasionaba el fútbol y de grande quería ser abogado, sueño que quedó inconcluso debido a que la noche del 16 de enero de 2011 fue asesinado en Pharr.

Aunque han transcurrido casi 13 años, su madre, Judy González, todavía siente dolor, tristeza y coraje de que después de todo este tiempo no se conozca quién mató a su hijo. Aunque, eso no impide que le hable, siempre con la esperanza de que le envíe una señal que confirme que se encuentra bien.

La contestación, dice Judy, la recibe en los sueños. Lo mismo huele el perfume que él usaba como que escucha sus pasos. Esto, por supuesto, la consuela, admite esta madre que a diario sueña con poder abrazar a su hijo nuevamente.

"Es un dolor. Yo no me esperaba que a él le iban a hacer eso. Desde ese día es un tormento estar piensa, piensa y piensa. Lo sueño, que me habla" , comenta Judy visiblemente afectada. "Nunca pensé que iba a perder a un hijo", añade.

El día que José Luis fue asesinado la policía acudió alrededor de las 11:30 de la noche a investigar un tiroteo en la calle Longoria con la Cage, en Pharr.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre y a una mujer heridos de bala. Eran los tíos de José Luis y según las autoridades, los disparos fueron realizados desde un carro en movimiento.

Solo se necesitó una bala para que el joven perdiera su vida y casi 13 años después el crimen continúa impune.

"Quisiéramos resolverlo. Ya tiene mucho tiempo pero no hemos tenido un desarrollo para encontrar a un responsable", admite el oficial David Treviño. Por su parte, investigadores de la Policía de Pharr han agotado todas las pistas y siguen sin poder resolver el caso.

"Este caso vinieron conmigo desde 2015", explica Roberto García, quien fundó la organización Amigos y Familiares de Niños Asesinados en el Valle del Río Grande, la que brinda ayuda a familias que han perdido a un familiar debido a la violencia. Hace ocho años la madre de José Luis buscó su apoyo.

Según García, en el Valle hay alrededor de 175 homicidios sin resolver y uno de los obstáculos que enfrenta el crimen de José Luis es que a medida de que pasan los años, aunque la evidencia no se pierde y el caso no está inactivo, el personal no esta trabajándolo al 100%.

Mientras, Judy no pierde la esperanza de que la muerte de su hijo se esclarezca y un día finalmente reciba la llamada de la policía para avisarle que detuvieron al responsable. Las autoridades, por su parte, afirman que lo que necesitan es que alguien hable para que esta muerte no quede impune.