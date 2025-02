Detienen presuntamente a dueños de panadería en operativo de ICE en Los Fresnos

Un nuevo operativo se desarrolló este miércoles en la panadería Abby's, en Los Fresnos, donde agentes federales presuntamente se llevaron detenidos a sus propietarios.

Hace tan solo una semana agentes de ICE visitaron esta misma panadería y se llevaron arrestados tanto a empleados como a un cliente sin documentos. Este miércoles fue el turno de los dueños del comercio.

En un video compartido con Telemundo 40 de forma anónima, precisamente se observa a los agentes de ICE cuando este miércoles se encontraban en el establecimiento.

"Yo vine aquí a la panadería y entraron varios individuos. No estaban armados ni nada. Nomás los agarraron y los echaron a la camioneta", dijo María Martínez, quien frecuenta la panadería y afirmó haber sido testigo de lo ocurrido.

Por su parte, el alcalde de la Ciudad de Los Fresnos, Alejandro Flores, publicó en su cuenta de Facebook que reconoce las preocupaciones sobre la presencia de agentes de ICE en la Panadería Abby's.

"Sin embargo, recomendamos comunicarse directamente con ICE para obtener actualizaciones sobre este asunto. Como se trata de un problema continuo, no podemos especular en este momento. Estoy de acuerdo en que esto no se ve bien y dado que ICE no está haciendo ninguna declaración, nos queda especular. Mis oraciones para la familia durante este momento difícil", añadió el Alcalde.

Carlos Moctezuma García, abogado de inmigración que no está relacionado con este caso, habló sobre este tipo de incidente.

"Una persona quien contrata a una persona indocumentada y que sabe, también está en violación de la ley. Entonces un oficial los puede arrestar si están quebrando la ley. El tipo de cargo es similara cuando una persona está transportando a una persona indocumentada", explica Moctezuma Garcia.

Luego de que los agentes de ICE, el establecimiento continuó operando hasta las 7:30 de la tarde.