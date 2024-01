Arrestan a joven que intentaba cruzar la frontera con camioneta presuntamente robada en Donna

Angel de Jesús Hernández fue arrestado luego de que intentara cruzar la frontera hacia Matamoros, México; en una camioneta presuntamente robada.

El ahora detenido enfrenta una fianza de 10 mil dólares luego de ser acusado del cargo de robo de auto. El vehículo desapareció el pasado fin de semana de la subdivisión Walker States, en Donna.

Según las autoridades, la detención de jóvenes cometiendo este tipo de delito ha ido en aumento. "Hemos sabido que la gente les paga de 200 a 350 dólares para que los crucen", dijo Enrique Ontiveros, investigador de la Policía de Donna.

En cuanto al vehículo recuperado, Ontiveros explicó que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se dieron cuenta de que la camioneta había sido robada en Donna y los contactaron para que fueran por el carro y el joven arrestado.

"Cuando yo me di cuenta de que mi coche ya no estaba donde yo lo dejé estacionado, inmediatamente supe que me lo habían robado. Inmediatamente llamé a la policía e hice ese reporte...", comentó Daisy Espinoza, dueña del vehículo.

La unidad ya fue entregada a su propietaria. Sin embargo, la incertidumbre se ha apoderado de los vecinos, quienes intentan mantener a la comunidad más segura. Los vecinos del sector le piden a las autoridades más vigilancia, ya que no es la primera vez que eso ocurre en esta subdivisión.

"Le pido a la Policía que venga y vigile más a estas áreas porque si ha habido más crímenes", aseguró Daisy.