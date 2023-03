Arrestan a dos jóvenes estadounidenses por presunto contrabando de menores

HIDALGO, Texas.- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) en el Puente Internacional Hidalgo detuvieron a una mujer en un presunto intento de contrabando de un menor indocumentado a través del Puente Internacional Hidalgo. También detuvieron a una segunda mujer en el Puente Internacional Anzaldúas en un supuesto incidente separado de contrabando de un menor indocumentado.

El primer incidente ocurrió el 21 de marzo cuando agentes de CBP asignados al Puente Internacional Hidalgo intervinieron con una ciudadana estadounidense de 18 años que presentó un certificado de nacimiento estadounidense para un menor de un año que viajaba con ella. Durante el examen, los agentes del CBP descubrieron que el menor no tenía parentesco con ella y que el certificado de nacimiento, aunque legítimo, no pertenecía al menor. El menor no era ciudadano estadounidense y no poseía documentos de entrada válidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

El otro caso ocurrió el 22 de marzo cuando oficiales del CBP asignados al Puente Internacional Anzaldúas intervinieron con una conductora de vehículo de 19 años, ciudadana estadounidense, que presentó un certificado de nacimiento estadounidense para una pasajera. Durante el examen, los agentes del CBP descubrieron que la mujer tenía en realidad 16 años y que el certificado de nacimiento, aunque legítimo, no le pertenecía. La menor no era ciudadana estadounidense y no poseía documentos de entrada válidos.

"Nuestros oficiales de CBP frustraron estos presuntos intentos de contrabando de menores gracias a su experiencia y excelentes habilidades de entrevista", dijo Carlos Rodríguez, director de los puertos de entrada Hidalgo / Pharr / Anzalduas. "Estas aprehensiones son testimonio de la noción de que la violación de la ley de inmigración no será tolerada, conlleva consecuencias legales tangibles y será procesada en la mayor medida permitida por la ley federal", añadió el funcionario.