Patrulla Fronteriza arresta a 19 personas tras frustrar tres intentos de tráfico humano

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande (RGV, por sus siglas en inglés) frustraron tres intentos de contrabando de migrantes que resultaron en 19 arrestos, se informo en un comunicado de prensa.

El primer incidente ocurrió el 25 de febrero cuando un vehículo se acercó al carril de inspección principal en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias. El vehículo fue remitido a una inspección secundaria para una revisión adicional de los documentos de inmigración de uno de los pasajeros. Durante la inspección, los agentes determinaron que el pasajero había cruzado la frontera ilegalmente.

Además, los agentes también descubrieron una pistola semiautomática, dos gramos de cocaína, dos gramos de metanfetamina y ocho gramos de hongos durante una búsqueda del pasajero del asiento delantero. El conductor y los pasajeros fueron arrestados y escoltados dentro del puesto de control. Todas las personas, narcóticos y el arma de fuego fueron entregados a la Oficina del Alguacil del Condado de Brooks.

Posteriormente, el 27 de febrero agentes de RGV que trabajaban cerca de Linn, Texas, intentaron realizar una inspección de inmigración a los ocupantes de un Nissan Titan. Por su parte, el conductor no cooperó y se produjo una persecución. Cuando el vehículo se detuvo, varios sujetos lo abandonaron, incluido el conductor. Una búsqueda en el área resultó en la detención de cuatro personas que no son ciudadanas de Estados Unidos. El conductor no fue localizado.

Unas horas más tarde, el operador del sistema de aeronaves no tripuladas pequeñas de la estación de la Patrulla Fronteriza de la ciudad de Río Grande observó a varias personas subiendo a un Chevrolet Silverado blanco cerca del Río Grande en Roma, Texas. Los agentes de RGV acudieron al área e intervinieron con el vehículo. Todos los ocupantes se dieron a la fuga. Los agentes pudieron detener a 12 migrantes de El Salvador, Guatemala, Rumania y México. El conductor no fue localizado.