Arrestan 13 personas durante tres intentos frustrados de tráfico humano

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande (RGV, por sus siglas en inglés) frustraron tres intentos de contrabando de migrantes que resultaron en el arresto de 13 personas.

El miércoles 16 de febrero en la mañana agentes de la Patrulla Fronteriza de McAllen (MCS, por sus siglas en inglés) respondieron a una solicitud de asistencia del Departamento de Policía de Palmview (PPD, por sus siglas en inglés) relacionada a una intervención policiaca con un Volkswagen Jetta cerca de Palmview, Texas. Los agentes determinaron que dos ocupantes del vehículo eran indocumentados. PPD tomó custodia del conductor. Los ciudadanos de Honduras y México fueron arrestados sin incidentes.

Más tarde agentes de RGV que trabajaban cerca de La Gloria, Texas, intentaron detener a una camioneta Ford F150 gris, sin embargo, el conductor no se detuvo y se produjo una persecución que llegó a su fin cuando el conductor chocó contra una cerca. Múltiples personas, incluido el conductor, se dieron a la fuga del vehículo. Los agentes pudieron detener a cuatro de ellos que eran indocumentados. El conductor no fue localizado y no se reportaron heridos.

Tempranoel jueves 17 de febrero, agentes de RGV que trabajaban en la autopista 77 en Randolph, Texas, intentaron realizar una inspección de inmigración en un Chevrolet Equinox. Sin embargo, se produjo una breve persecución y varias personas escaparon. Una búsqueda en el área resultó en la detención de seis personas. El conductor no fue localizado.