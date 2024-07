Residente del Valle del Río Grande triunfa en YouTube educando sobre la carne y el asador

Ser dueño de un pequeño negocio no ocurre de un día para otro. Se necesita de mucha planeación y motivación, más cuando estamos en un mundo digital. Pero Arnulfo Segovia III, residente de McAllen, encontró la manera de no solo continuar con su pasión si no de educar a otros sobre lo que más le gusta: la carne en el asador.

Esta misma pasión lo ha hecho ganar más de 100 premios y es considerado uno de los mejores en Texas. Algunos lo llaman tío por su forma de ser tan auténtica que se transmite en los videos de sus recetas.

“La casa de papá siempre era la casa del pobre. A veces mataban vacas enteras. Ahí las cortaban, las hacían y esas fiestas eran de tres días, no de una tarde. A veces era un marrano entero para hacer chicharrones y carnitas y tamales, de todo”, explica Arnulfo Segovia III / @arnietex en YouTube.

Y así es como comenzó su pasión por el asador. Hoy es una figura pública que inició participando en concursos de carne.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“Ganamos el primer brisket cook en todo el estado de Texas en competencia”, agrega Arnulfo.

Por su éxito fue agregado al Salón de la Fama de la Asociación Internacional de Cocineros de BBQ. Continuamente le sugerían crear su propio sazonador y durante la pandemia se dio la oportunidad de hacer la sugerencia realidad y creó American Pitmaster Company.

“Ordenamos una paleta de sazones con una oración y que los vendamos en 90 días. Como ya teníamos mucha gente y seguidores, en cuatro días se vendió todo”, añade Arnulfo.

Al mismo tiempo comenzó a hacer cursos por todo el estado de Texas y Oklahoma hasta que comenzó a hacerlos por video para quien como él, buscara participar en concursos. Pero eventualmente se enfocó en crear contenido.

“Muchas veces en los comentarios hasta los mismos seguidores me dicen aca en mi región mi abuelita lo hacía así y uno también aprende de la misma gente así mejoramos de esa manera también”

A diferencia de otros creadores de contenido, Arnie tiene más edad, pero eso no impidió que su cálida personalidad llegara a todas las audiencias.

“Empezaron unos ahí como haciendo burla. Que el tío, el tío y pensé que eran trolls. Ya con el tiempo me miré en el espejo, bueno pues tengo 60 años. Ya no tengo muchos tíos yo. Nos empezamos a burlar nosotros, pues si ya somos los tíos y hasta lo tomo como un cumplido", dijo Arnulfo.

“Como algo cómico pero un orgullo que somos un tío que le vamos a ayudar a los sobrinos y las sobrinas que se enseñan a cocinar mejor como mi papá y mi abuela me enseñaron a mí”, dijo.

Con casi un millón de seguidores solamente en YouTube, Arnie dice que el secreto para ser exitoso es ser el mismo y contar con el apoyo de su familia.

“Ellos me dicen dale papá dale y mi esposa también me apoya mucho. Qué hacemos ahora next week, siempre vamos para adelante, lo que nos ha ayudado es el equipo, teniendo el apoyo el soporte, no nada mas de mi familia, de la gente que nos sigue también”, relata Arnulfo.

El negocio familiar continúa pareciendo un sueño y motiva a que otros como él se arriesguen a alcanzar sus metas.

“No hay ningún sport, ningún cocinero que es bueno que no se ha quemado o que no se ha cortado los dedos pero tienes que seguir haciéndolo. Dale y dale, y entre más practica uno más aprendes y te enseñas a hacer todo”, comenta Arnulfo.

Actualmente son más de mil miembros de su clase pitmaster. Sus capacitaciones están en línea y en los próximos meses también estará dando a conocer los nuevos sazonadores que se unirán a la línea que lo empezó todo.