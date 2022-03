“Arma de dos filos” que uso de de cubrebocas sea opcional en escuelas de Brownsville

Que el uso de cubrebocas sea opcional para los estudiantes del Distrito Escolar de Brownsville es un "arma de dos filos", a juicio del pediatra Romeo Santos, quien opina que aunque la educación es importante, la salud también, porque sin ella "cómo vamos a poder estudiar".

Precisamente el Distrito Escolar Independiente de Brownsville (Brownsville ISD, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado de prensa que a partir del lunes 7 de marzo el uso de cubrebocas será opcional, aunque exhortan tanto a estudiantes como al personal escolar a seguir utilizandolos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero el doctor Santos no fue el único que ha expresado preocupación sobre el asunto del uso de cubrebocas. Una madre con estudiantes en dicho distrito escolar no se muestra convencida con esta nueva directriz. "Si empezamos a confiarnos, yo pienso que otra vez vamos a volver a la situación que teníamos anteriormente. Ya estamos hartos todos de estar otra vez con la zozobra de volver a lo mismo y volver a lo mismo, porque todavía no salimos (de la pandemia)", expresó Pilar Larios.

Según el distrito escolar, a diario tiene de cuatro a siete casos positivos de COVID-19, cifra que al ser comparada con las del pasado, ha bajado considerablemente.

Mientras tanto, el distrito dijo que continúa tomando las medidas de precaución y necesarias para "la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal”, dijo el Dr. René Gutiérrez, superintendente de escuelas de Brownsville ISD, en el comunicado.