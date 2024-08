Madre de niño que murió ahogado en Mission está embarazada y queda en suspenso reducción de fianza

La reducción de fianza solicitada por la defensa de Arlette Del Villar, de 38 años y madre del niño que murió ahogado, quedó en suspenso hasta que su abogado, Gregorio López, entregue a la corte unos documentos solicitados por el juez Larry Esparza durante la audiencia efectuada este miércoles.

En el proceso legal salió a relucir que Del Villar se encuentra embarazada y que su familia está dispuesta a pagar una fianza en efectivo de 20 mil dólares, cantidad mucho menor a los 175 mil dólares que necesita para salir de prisión.

En el caso de Del Villar, quien está casada con un músico y es residente de Florida, tendría que pagar la totalidad de la fianza debido a que no es ciudadana. Ella es beneficiaria del programa DACA y quienes se dedican a proveer el dinero no hacen negocio con no ciudadanos.

Además, se dijo en corte que el pequeño ya fue sepultado en Florida y que a la mujer se le permitió viajar y regresar el pasado lunes al Condado Hidalgo para enfrentar el proceso legal.

Según el abogado de la mujer, su clienta no representa un riesgo de fuga debido a que se dispone a seguir las órdenes de la corte debido a que no desea perder a sus otros hijos.

En caso de que el juez permita la reducción de fianza, Del Villar podría regresar a Florida. De no volver al Condado Hidalgo cuando la corte lo requiera, enfrentaría una orden de arresto. La mujer es oriunda de la Ciudad de México.

Por su parte, Del Villar dijo al juez que cuando él la necesite, ella estará presente en corte.

Los problemas para Del Villar comenzaron el pasado 4 de julio cuando su hijo de tres años se ahogó en una alberca en Mission. Actualmente la mujer enfrenta cargos por poner en peligro al niño y por negligencia criminal.

Recientemente salieron a relucir los detalles de lo ocurrido el día en que el menor murió y dónde se encontraba la mujer.

Las celebraciones del 4 de julio se vieron empañadas este pasado jueves 4 de julio cuando un niño de tres años se ahogó en una alberca en Mission, informó la policía de dicha ciudad.