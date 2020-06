Aprueban toque de queda para Mission

MISSION- El concejo de la ciudad de Mission aprobó en la tarde del lunes un toque de queda debido al alza drástica en los casos confirmados de coronavirus.

Funcionarios atribuyen este aumento de casos a la reapertura gradual del estado y a la relajación de las medidas de prevención.

Como medida para disminuir el contagio de COVID-19, este toque de queda entra en efecto a las 12:01 a.m. de este miércoles con una duración de 14 días. Las horas de toque de queda son de la medianoche a las 5:00 a.m. y aplica para trabajadores no esenciales.

Esta decisión surgió en una reunión de emergencia que convocó el alcalde Armando O'Caña y que fue transmitida virtualmente vía Zoom.

En una entrevista con Noticias Telemundo 40, O'Caña explicó que durante el toque de queda, los oficiales podrán emitir citatorios a quienes no sean trabajadores esenciales para que comparezcan ante un juez y expliquen el motivo de su salida durante las horas de medianoche y 5:00 a.m.

Por su parte, Gus Martínez, abogado de la ciudad de Mission, argumentó que la ciudad no puede imponer una orden que reemplace o que vaya por encima a las órdenes del gobernador del estado, por lo que indicó que las opciones para frenar los contagios son limitadas.

Por tal motivo, la ciudad de Mission no puede hacer cumplir el toque de queda con arrestos ni multas, pero sí puede efectuar citatorios.

Martínez agregó que la responsabilidad de hacer cumplir las recomendaciones de los CDC en el uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento social recae sobre los dueños de negocios privados en sus respectivos establecimientos.

Como parte de las medidas ya implementadas, se requerirá el uso de cubrebocas a toda persona que ingrese a las instalaciones del gobierno de la ciudad y se le tomará la temperatura en la entrada.