Anuncian extensión de cierre de la frontera para viajes no esenciales

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, indicó el martes que México y Canadá han acordado en extender las restricciones de viajes no esenciales en sus respectivas fronteras con Estados Unidos hasta, al menos, el 22 de junio.

En cuanto a México, las restricciones entrarán en vigencia a las 12 a.m., hora del este (EDT) del 21 de mayo de 2020 y permanecerán vigentes hasta las 11:59 p.m. EDT el 22 de junio de 2020.

"Viajes no esenciales no serán permitidos hasta que esta administración esté convencida de que sea seguro hacerlo," dijo el secretario Wolf en su declaración por escrito.

Wolf agregó que agradece las relaciones con México y Canadá en asegurar que "América del Norte esté trabajando junto para combatir esta pandemia."

Lee su declaración:

"Como he repetido, la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes no esenciales han sido exitosos y ahora no es el momento para cambiar curso. El Presidente lo ha hecho claro que debemos de continuar el intercambio comercial legítimo mientras limitamos la entrada a quienes buscan ingresar al país por razones no esenciales. Viajes no esenciales no serán permitidos hasta que esta administración esté convencida de que sea seguro hacerlo. Hemos estado en contacto con nuestras contrapartes canadienses y mexicanas y ellos también están de acuerdo de que extender estas restricciones es prudente en este momento. Agradecemos nuestra colaboración con México y Canadá en asegurar de que América del Norte esté trabajando junto para combatir esta pandemia."

Como fue reportado, a mediados de marzo los dos países acordaron inicialmente limitar el tráfico transfronterizo al transporte de mercancías y de trabajadores considerados esenciales durante 30 días para contener la propagación de COVID-19. La medida fue posteriormente extendida un mes en abril.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, declaró este martes durante su rueda de prensa diaria que el cierre de la frontera es necesario porque es "una vulnerabilidad", ya que la llegada de personas procedentes de Estados Unidos puede provocar nuevos brotes de COVID-19.

Conforme al Gobierno de Estados Unidos, los viajes esenciales son los siguientes: