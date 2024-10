Ante los electores propuesta para limitar las donaciones a políticos en McAllen

El próximo 5 de noviembre, además de la elección presidencial, los votantes de McAllen decidirán sobre nuevos limites en donaciones políticas a nivel local y la posibilidad de destituir funcionarios electos.

Las cartas están sobre la mesa: luego de recolectar firmas durante meses, la organización Ground Game Texas, someterá dos propuestas para renovar el sistema político de McAllen. Pero, sus críticos las consideran innecesarias.

Algunos están conformes con las reglas actuales. "Como dicen en inglés: If it aint broke, don’t fix it'” (Si no está roto, no lo arregles), opina el alcalde de McAllen, Javier Villalobos.

Otros prefieren un cambio. "Nosotros pensamos que esto no es justo", indica la activista Karen Salazar.

Lo cierto es que el próximo 5 de noviembre los residentes de McAllen decidirán sobre 2 temas. Propuesta A: Limita las donaciones políticas a 500 dólares para el alcalde y los comisionados y nuevas facultades para los votantes.

Actualmente las donaciones políticas tienen un límite de 5 mil dólares para comisionados y de 10 mil dólares para el alcalde. Una restricción que no satisface a los proponentes.

"El votante promedio no puede donar 5 mil, 10 mil dólares. ¿Verdad? Eso le enseña a la gente que esos políticos no están enfocados en nosotros, en nuestras comunidades, pero en los donantes", dice Salazar.

Algo muy diferente piensa el Alcalde de McAllen. "First of all, es contra el first amendment. Yo quiero donar puedo donar 100 dólar, puedo donar 500, puedo donar 1,000", dijo.

Y no solo eso, él también cree que esta medida puede resultar en acciones poco transparentes.

"Si lo hacen diferente, que dicen está limitado. Entonces va a ser el contrario a lo que dicen ellos. Porque una persona que quiere donar 2 mil dólar, pues agarra tres personas más y usa los nombres", relató el Alcalde.

Por otro lado, la propuesta b se enfoca en brindarle a los votantes la posibilidad de adoptar nuevas políticas, anular decisiones del consejo y el recall, o la posibilidad de destituir funcionarios electos como el alcalde.

"Es muy sencillo. Si no me quieren a mí, que me saquen. Ya viene la elección en mayo, que me saquen en mayo. Así de sencillo. No se requiere recall", dijo el político.

Por el momento, la opinión sobre estas propuestas esta divida.