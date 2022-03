Alto el costo de violar la ley al conducir en Texas

Violar las leyes de tránsito en el estado de Texas tiene un alto costo y en ocasiones no es hasta que el conductor comete un error tras el volante que se entera de lo que va a tener que pagar a raíz de la infracción.

Desde pasar un semáforo en rojo hasta llevar las ventanas demasiado oscuras, todo esto le cuesta y mucho. Por ejemplo, si usted no detiene su vehículo ante la señal de alto o en un la luz roja, la multa pude ser de $500.00, explica a Telemundo 40 el teniente Reynaldo Sepúlveda. Pero si la infracción es por manejar a exceso de velocidad, entonces la multa podría ser de $300.00.

"Es muy importante que cada persona use el cinturón de seguridad", explica María Montalvo, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas. No hacerlo va contra la ley y representa una multa de hasta $250.00.

Otra de las violaciones de tránsito más comunes y que es penalizada por la policía es conducir con una bebida alcohólica abierta o expuesta. "Si usted tiene un bote de cerveza abierto en su vehículo, usted va a ser arrestado. Esta también es contra la ley. No importa si usted es el pasajero o el conductor", destaca Montalvo. No solo aplica una multa de hasta $500.00, los oficiales pueden usar ese contenedor abierto como evidencia de que maneja en estado de embriaguez.

Por otro lado, hay infracciones que los conductores suelen subestimar, pero que cuestan y mucho. "Si estás menejando y algo dice que no debes hacer lo que se dice un 'u turn', te puede parar la policía y (darte) una multa de $500.00".

Mientras tanto, al polarizar los vidrios debe recordar que tiene que permitir el paso de la luz. "Si lo tiene más del 25% esta bien. Pero si lo tiene abajo del .25 usted está violando las leyes de Texas", afirma la portavoz del Departamento de Seguridad Pública. "Va a ser parado y va a recibir un aviso por esa infracción", añade.

Y aunque muchos conductores recurren a ofrecer alguna excusa, como voy tarde, no me di cuenta o lo desconocía, sepa que esto no lo va a salvar de la infracción de tránsito.