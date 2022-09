Alcaldesa de Chicago solicita voluntarios para ayudar a inmigrantes enviados desde Texas

Los funcionarios de Chicago han pedido al público voluntarios y donaciones para ayudar a los inmigrantes que son transportados en autobús a la ciudad desde Texas en medio de la batalla política del estado liderado por los republicanos sobre las políticas de inmigración de la administración del presidente Joe Biden.

Un autobús con unos 50 inmigrantes llegó el domingo a Chicago, días después de la llegada del primer autobús con unos 75. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que la ciudad aún no ha tenido noticias de ningún funcionario de Texas e instó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, a colaborar en un trato más humano para los inmigrantes.

Abbott está transportando a inmigrantes que están en el país ilegalmente desde Texas a ciudades de EEUU con alcaldes demócratas como parte de una estrategia para compartir la afluencia de personas que cruzan a su estado fronterizo.

“Él trata de enviar seres humanos, no carga, no carga, sino seres humanos a través del país a un destino incierto”, dijo Lightfoot. “Está fabricando una crisis humana y no tiene sentido para mí”.

La ciudad de Chicago creó un sitio web para miembros del público que quieran ser voluntarios para ayudar a los inmigrantes o donar a la causa.

Lightfoot dijo que varias organizaciones ya estaban brindando asistencia.

“Somos una ciudad acogedora, por lo que siempre daremos un paso adelante y haremos lo correcto para asegurarnos de que los inmigrantes que vienen a nuestra ciudad sean bien recibidos”, dijo Lightfoot.

PULSA AQUÍ: para acceder a la página web de ayuda creada por la ciudad.