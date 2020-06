Alcalde de Hidaldo Texas establece toque de queda

El Alcalde de la Ciudad de Hidalgo, Texas, Sergio Coronado, anuncio el jueves mediante un mensaje en redes sociales la activación de un toque de queda en busca de evitar un mayor número de casos de coronavirus en el condado.

Coronado indicó que el registro de más casos de COVID-19 en Hidalgo era algo que ya se esperaba con el aumento de la movilidad en las ciudades de Texas.

El toque de queda estará activo desde hoy y hasta el 6 de julio de 12:00 AM a 5:00 AM. A esta medida se suma el uso obligatorio de mascarilla o cubrebocas en lugares públicos. Y se mantendrán cerrados los parques de la ciudad, la librería, el cetro juvenil, así como Old Hidalgo Pumphouse.

Además no se permitirán reuniones sociales de más de 10 personas.

Elementos de la policía de Hidalgo Texas vigilaran que estas medidas sanitarias sean cumplidas por la ciudadania y comercios locales.