Al menos 20 personas personas en Condado Hidalgo están en alto riesgo de tener meningitis micótica

Después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieran sobre la posible propagación de casos de meningitis micótica en pacientes que acudieron a recibir servicios en dos clínicas en Matamoros, este martes 30 de mayo el Condado Hidalgo dio a conocer que al menos 20 personas están consideradas en alto riesgo de haber contraído la enfermedad.

Las autoridades afirman que las personas no deben alarmarse, ya que la forma de contagio de esta enfermedad es muy específica, ya que es a través de un hongo.

Hasta el momento se sabe que al menos 221 pacientes estadounidenses acudieron a las clínicas River Side Surgical Center y a la Clínica K3, en Matamoros, para cirugías en las que se contagiaron. De esos, 20 han sido ubicados en el Condado Hidalgo y se cree que pudieran estar en alto riesgo de contagio.

"De los 20 casos que hemos tratado de conseguir, hemos podido localizar a 18. De las 18 personas que hemos contactado, sólo una persona ha seguido las recomendaciones de hacerse una punción lumbar (prueba que se utiliza para diagnosticar determinadas afecciones médicas)", explica el doctor Iván Meléndez, director de Salud Condado Hidalgo.

Pero para quienes no acudieron a estas clínicas en Matamoros entre el primero de enero y el 13 de mayo de este año, el riesgo es dramáticamente menor, pues la meningitis micótica se propaga a través de un hongo. "No es contagioso así como tú y yo estamos hablando. Tiene que ser inyectado en la espalda. Entonces si no ha recibido una inyección, una epidural en la frontera, en Matamoros, quizás Reynosa, su riesgo es mínimo", añade el doctor Meléndez.

El riesgo para la comunidad en general en el Valle de Texas sigue proviniendo de otro tipo de enfermedades. "Uno tiene muchísimo más riesgo todavía de (contraer) COVID, influenza, cáncer...", dice el también director de salud Condado Hidalgo.

Ambas clínicas ubicadas en Matamoros cerraron y ya no prestan servicios médicos. Sin embargo, las personas que están en alto riesgo de haber contraído la enfermedad deben acudir de inmediato con un doctor.