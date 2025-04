Presuntos agentes de ICE detienen por error a trabajador de la construcción

La mañana de este martes presuntos agentes de ICE entraron al estacionamiento del condominio Gulf Point, en la Isla del Padre Sur, sin al parecer una orden de cateo y detuvieron erróneamente por más de una hora a un empleado de la construcción.

Se trata de un joven que a raíz de lo sucedido está asustado y con miedo a represalias, por lo que prefiere no mostrar su rostro en cámara.

"No le tienes que decir nada. No hables con ellos. Literalmente no hables con ellos", le decía un guardia de seguridad del condominio al empleado de construcción mientras graba con su celular los movimientos de los agentes.

En un momento se escucha al guardia de seguridad advertirles a los agentes que estaban en propiedad privada y que no podían estar en el lugar sin una orden.

En una conversación en exclusiva, el joven explicó que "de repente en el estacionamiento que estamos laborando, bajé y me llegaron por atrás los oficiales. Me cuestionaron mi nombre. Qué estaba haciendo ahí".

La detención, dijo el empleado de la construcción, duró más de una hora y le preguntaron si tenía antecedentes penales. El asegura que cooperó con los agentes en todo momento.

¿Te alcanzaron a poner las esposas?

"Sí me esposaron para seguridad de ellos, para que no corriera. Pero yo estaba cooperando", contestó el joven.

¿Cuando te colocan esas esposas que pasa por tu cabeza?

"Un poco de tristeza, decepción. Muchos sentimientos encontrados, pues nunca había estado en una situación así. Sé que ellos están haciendo su trabajo. Se equivocaron. Pero en ese momento uno piensa lo peor, ir a una cárcel. Que te encierren. Que te deporten como si fueras un delincuente", añade.

El joven asegura que pudo comprobar que está en un proceso migratorio para arreglar su residencia permanente.

"Pues me liberan y que había sido un error. Que se habían equivocado de persona. Que no estaban en busca de mí. Pues se habían equivocado y se disculparon. Nada más me liberaron y me quitaron las esposas¨, añadió.

Solicitamos a la agencia ICE una declaración sobre lo sucedido y respondieron que van a averiguar más sobre el incidente.