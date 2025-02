Agentes de ICE detienen a seis empleados en una tortillería en McAllen

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron la mañana de este jueves a seis empleados en la Tortillería Suehay, en la calle 23, en McAllen.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del negocio y según personal de la tortillería, los empleados detenidos estaban procesando sus documentos migratorios para estar legalmente en el país.

Juan Alfaro, director de Recursos Humanos de la Tortillería Suehay, dijo que "los agentes de ICE habían llegado con el pretexto de un reporte de armas y drogas, que en verdad no tenían una warrant (orden), porque no la mostraron. Nosotros porque en verdad no tenemos nada que esconder le permitimos el paso".

Entonces, una vez los agentes se encontraban en el negocio, "comenzaron a acosar a nuestros trabajadores pidiéndoles su información", añade Alfaro.

En total, al establecimiento entraron alrededor de seis hombres que se identificaron como agentes de ICE, quienes pidieron documentos.

Hasta donde tiene conocimiento el Director de Recursos Humanos, los agentes "no tenían una orden. Jamás la presentaron".

Por su parte, el dueño de la tortillería Suehay espera que todo se resuelva de la mejor manera.

Mientras, un abogado de inmigración que no está relacionado con este caso, explica que "el gobierno ahorita anda investigando muchos de estos casos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que cumplir con las leyes".

Lo cierto es que los agentes de ICE están interviniendo con negocios pequeños y lo que en un principio se decía, que solo iban por los criminales, ahora podemos constatar que están recurriendo a otros objetivos.