Advierten sobre retraso de hasta dos días al acreditar pagos de utilidades en Brownsville

BROWNSVILLE, TX – La Junta de Servicios Públicos de Brownsville (BPUB, por sus siglas en inglés) anunció que sus clientes verán un retraso de 24 a 48 horas para que los pagos realizados en línea o por teléfono se acrediten en su cuenta. Los pagos electrónicos realizados durante el fin de semana se reflejarán en las cuentas el lunes, se informó en un comunicado.

BPUB asegura a sus clientes que todos los pagos en línea y por teléfono se reciben y procesan a medida que ingresan, pero experimentan un retraso. Los clientes que realicen un pago a tiempo no incurrirán en multas por mora ni estarán en peligro de que se les desconecte el servicio, incluso si el saldo de la cuenta no se ha actualizado antes de la fecha de vencimiento. Los pagos realizados a través del drive-thru o buzón en el edificio de Administración de BPUB o en una de las 19 estaciones de pago autorizadas de BPUB no se ven afectados.

Mientras tanto, BPUB pidió disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los clientes. Actualmente los pagos se están procesando de forma manual porque se desconectó un enlace de comunicación directa con su procesador de pagos de terceros por precaución para proteger la información personal de los clientes de BPUB después del reciente incidente de seguridad de datos en BPUB que aún está bajo investigación.

Además, algunos clientes informan haber visto un monto vencido en nuevas facturas a pesar de haber pagado el mes anterior. Estos clientes deben llamar a Servicio al Cliente para verificar el saldo actual de la cuenta. Los clientes que realizaron pagos a tiempo también deben llamar a Servicio al Cliente si aparece algún recargo por pago atrasado en su factura.

Si un cliente no está seguro de si ya se realizó un pago o desea verificar que se realizó un pago, esa persona puede llamar y hablar con un representante de Servicio al Cliente de BPUB.

Para obtener más información o realizar una consulta de cuenta, los clientes pueden llamar al 956-983-6121 de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. De lunes a viernes. Para futuras actualizaciones sobre BPUB y el servicio BPUB, los clientes pueden consultar el Facebook de BPUB o seguir a BPUB en Twitter en BPUB_Tweets o visitar el sitio web en www.brownsville-pub.com.