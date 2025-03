Adulto culpable de hacerse pasar por menor al entrar ilegalmente cerca de Roma

BROWNSVILLE, Texas.- Elger Fabricio Cotto Navarro, un ciudadano hondureño de 18 años, admitió haber hecho declaraciones falsas en un caso de inmigración de menores, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Según un comunicado, el 2 de febrero Cotto Navarro declaró a las fuerzas del orden que era un menor no acompañado cuando intentaba entrar en el país cerca de Roma.

En estos caso, se explica que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) debe proporcionar atención a cada menor extranjero no acompañado que no tenga estatus migratorio legal en Estados Unidos para el que no haya padre o tutor legal en el país con capacidad para proporcionar dicha atención y custodia. Por ello, Cotto Navarro fue internado en un centro encargado del alojamiento y las necesidades de los menores extranjeros no acompañados.

Cotto Navarro se identificó como menor con fecha de nacimiento de mayo de 2007 ante el encargado de su caso. Sin embargo, la investigación reveló que era en realidad un adulto que se hacía pasar por menor. El joven negó las acusaciones e hizo una declaración por escrito en la que seguía afirmando ser menor.

Sin embargo, más tarde reconoció que había nacido en 2006 y que era adulto. Admitió que había facilitado una fecha de nacimiento incorrecta y que las declaraciones escritas que había presentado en las que afirmaba ser menor mientras estaba bajo custodia del DHHS eran falsas.

El juez de distrito Fernando Rodríguez Jr. dictará sentencia el 17 de junio. En ese momento, se enfrenta a hasta cinco años de prisión federal y a una posible multa máxima de hasta 250 mil dólares.

Permanecerá detenido hasta que se celebre la vista.