Vigilia en honor a Adán de la Cruz el viernes y los servicios fúnebres serán el sábado

Una vigilia en honor a Adán De la Cruz se llevará a cabo este viernes a las 7:00 pm en el campo de fútbol de la Preparatoria Nikki Rowe, en el 2101 norte de la carretera Ware, en McAllen.

"Invitamos a la comunidad a reunirse y orar por la familia De La Cruz durante este tiempo difícil. Mostremos nuestro apoyo con amor y respeto, levantándonos unos a otros en unidad y oración", indica un post compartido en Facebook por el Concilio de Estudiantes de Nikki Rowe.

A las personas interesadas en se les exhorta a llevar velas, oraciones y su respeto.

El joven De la Cruz murió este miércoles luego de que durante el fin de semana cayera desde el techo que cubre un bar próximo a una alberca donde se celebraba la fiesta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Mientras tanto, el Distrito Escolar de McAllen dio a conocer que los servicios fúnebres serán este próximo sábado 24 de agosto en Rivera Funeral Home, localizada en el 1901 del bulevar Pecan, en McAllen desde las 8:00 am hasta las 11:30 am.

Ese mismo día, de 12:00 am a 1:00 pm se llevar'a a cabo una misa en la iglesia Our Lady of Perpetual Help, en el 2209 de la avenida Kendlewood, en McAllen.