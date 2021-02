Abren pre-registro para clínica de vacunación en la ciudad de Brownsville

BROWNSVILLE, Texas- La ciudad de Brownsville organizará una clínica de vacunación para personas de 65 años o más este viernes, 5 de febrero a partir de las 6:00 a.m. en el centro ITEC de Texas Southmost College ubicado en 301 Mexico Blvd.

Se administrarán un total de 2,000 dosis.

Se requiere pre-inscripción y estará disponible en BTXcares.com a partir de las 8:00 a.m. del jueves, 4 de febrero (día de mañana).

Debido a que se comprende que no todos tienen acceso al internet, también se hará el registro vía telefónica a través de la línea de ayuda de COVID-19 llamando al 956-394-0012 a partir del jueves, 4 de febrero a las 8:00 a.m. La línea de ayuda estará operando de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se requerirá una identificación válida que coincida con el solicitante de registro en el momento de la vacunación y no se permitirán visitas sin cita previa.