Abandonan a tres niños hondureños indocumentados cerca del Río Grande

Tres niños hondureños indocumentados se encuentran bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos luego de que fueran abandonados a su suerte cerca del Río Grande, se indicó en la página de Facebook de la Patrulla Fronteriza del sector de Del Río.

"Están a salvo con nosotros", fueron as palabras que la Patrulla Fronteriza escribió junto a la imagen de los tres menores. Ellos, se indica, al momento de ser encontrados no estaban con ningún adulto. Los nombres de los menores no fueron revelados pero sus edades sí. La mayor tiene 9 años, le sigue una niña de 6 y otro de tres.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Todos los niños fueron llevados a un centro de la Patrulla Fronteriza para su debido procesamiento migratorio.

Mientras tanto, otro caso que involucra a una niña que fue separada de su madre mientras intentaba ingresar a Estados Unidos fue informado en un comunicado por la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande (RGV, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió el 21 de enero cuando agentes que trabajaban en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias (FLF, por sus siglas en inglés) refirieron un vehículo al área de inspección secundaria. Durante el interrogatorio, los agentes determinaron que el pasajero, de nacionalidad mexicana, estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos.

Una búsqueda del vehículo reveló que había otros dos inmigrantes escondidos en el asiento trasero. Todos fueron arrestados y escoltados hasta el puesto de control. Durante el procesamiento, la pasajera afirmó que su hija de siete años viajaba en otro vehículo con cuatro personas desconocidas.

Los agentes, sin embargo, pudieron contactar al padre de la niña, quien estaba esperando a su familia en Estados Unidos. Se informó a los agentes que el padre se reunió con su hija y que ella goza de buena salud.