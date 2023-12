A un mes de voraz incendio familia lucha para reponerse de muerte de niño y de la pérdida del hogar

Hace un mes la casa de la familia Lara fue consumida por un voraz incendio y hoy luchan para reponerse de las pérdidas materiales. Pero más difícil ha sido lidiar con la muerte del pequeño Julio Enrique Lara, de 4 años, quien falleció durante el siniestro.

Durante todo este tiempo el recuerdo de Julio Enrique ha estado muy presente porque era un niño muy especial. "Nos está costando mucho porque sabemos que a él no le hubiese gustado vernos así. Pero es inevitable no llorarle a alguien que desde el día que no está se llevó una parte de nosotros", expresa Erika Lara, tía del pequeño.

Fue el pasado martes 14 de noviembre que un incendio se desarrolló alrededor de las 2:00 p.m. en el hogar de la familia ubicado en la cuadra 9200 de la calle Guadalupe, en Donna. Desde entonces la familia ha estado tratando de reponerse a esta tragedia.

Y es que el pequeño Julio Enrique es recordado como una pequeña luz que llegó a la familia para alegrarles los días. "Todo lo veía hermoso. Él si una piedra se encontraba, era una piedra que él encontraba hermosa. Él vivía regalándonos flores y siempre nos regalaba su corazón y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a vivir. Como él vivía, un día a la vez. Para él sus días fueron especiales. Él amaba la vida y creo que muchas veces pasamos desapercibido", añade Erika.

Mientras, la familia ha estado intentando recaudar el dinero necesario para construir un nuevo hogar. Para lograr su meta han realizado varias actividades, entre ellas un bingo y la venta de platillos.

Sin embargo, todavía falta dinero para construir el hogar. Así que este próximo sábado 16 de diciembre realizarán una venta de platillos en el 8307 N. de la calle Valverde.