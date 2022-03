A residentes en Mission les destruyen cercas varias veces y no aparece el responsable

Residentes en la cuadra 5800 de Austin Cirle, en Mission, sienten impotencia ya que las cercas de sus casas han sido vandalizadas nuevamente y cada vez que esto ocurre son ellos quienes tiene que asumir la carga económica de rapararlas.

"Uno sale a trabajar para salir uno adelante, día con día, y viene uno y se encuentra con sus cosas dañadas así. Se siente uno impotente", expresó angustiada María Elena Garza, quien luego de culminar su jornada laboral, regresó a casa y se encontró con la desagradable sorpresa de que la cerca estaba destruida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cámaras de seguridad captaron una camioneta Chevrolet Tahoe blanca ocasionando los daños. Por lo menos unas diez casas entre la calle Austin y Sophia, en Mission, resultaron afectadas por la misma situación. incluso, en algunas residencias también derribaron el buzón del correo.

"¿Ahora quién nos va a arreglar estos daños?", se pregunta María sabiendo perfectamente cuál es la respuesta. "Todo tiene que salir de lo de uno", añade.

Pero esta no es la primera vez que algo así ocurre en esta comunidad. Rafael González ya tiene experiencia reparando la cerca de su casa. "Son gastos que no están al alcance de uno", explica el hombre. "Ya no sabemos qué hacer. Nos sentimos inseguros aquí, en este lugar. Ya van varias veces. No es posible que a cada rato estemos padeciendo esto mismo", dice.

Por su parte, el Alguacil del Condado Hidalgo indicó que el vehículo sospechoso de ocasionar los daños había sido reportado robado. Posteriormente, agentes detuvierona tres sospechosos para interrogarlos. Sin embargo, todavia nadie enfrenta cargos por los daños ocasionados.

Según las autoridades la investigación continúa y le piden a quien tenga informacion sobre los autores del vandalismo que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al 956-383-8114.