Denuncian supuesto abandono de perro amarrado en un solar en el Pueblo de Palmas

Varias familias en Pueblo de Palmas denuncian presunto caso de maltrato animal y solicitan la intervención de las autoridades para poner punto final al problema.

Lo que ocurre es que un perro, que se encuentra amarrado, ha sido dejado solo en una propiedad supuestamente sin alimento. Esta situación tiene a la comunidad muy molesta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Se me hace demasiado cruel venir y abandonar a un perro. Dejarlo ahí solamente en un solar baldío donde no hay casa, no hay gente, no hay nada. A la buena de Dios. Se me hace demasiado cruel. Si para las autoridades eso no es crueldad animal, entonces nos hace falta leer más la ley local", denuncia Sandra Flores, residente del Pueblo de Palmas.

Por su parte, Eddie Olivárez, administrador de Salud en el Condado Hidalgo, explica que "cada hogar es privado. Nosotros como condado no podemos entrar a un domicilio sin permiso del Departamento de Policía o del Departamento del Alguacil. Porque nosotros no tenemos esa autoridad para entrar en los domicilios, en los hogares".

Sandra entiende que las autoridades no puedan entrar al solar por ser propiedad privada. Sin embargo, se cuestiona cuándo es que se va a aplicar la ley. "Resulta una ley ambigua", señala.

"Si uno ve ese tipo de abuso o que los dueños no cuidan a los animalitos, puede ir con el juez de paz a poner una queja", explica Olivarez.

Residentes en Pueblo de Palmas afirman que a diario se ven perros callejeros que han sido abandonados a su suerte. Mientras, Sandra admite que en la comunidad se sienten un poco frustrados porque no ven una solución al asunto.