La vida de migrantes en Reynosa, Tamaulipas mientras esperan de asilo

REYNOSA, Tamaulipas Mx.- La crisis migratoria en la frontera ha presentado diversas situaciones en los últimos meses.



Luego de que cientos de migrantes fueran admitidos al país, siguieron llegando más personas quienes el día de hoy viven su día a día en un kiosko cerca del puente internacional de Hidalgo, lo que hoy en día se ve como una carpa.



Es debido a los casos de coronavirus en la región que migrantes no han sido admitidos a Estados Unidos, a pesar de que muchos de ellos vienen huyendo de la inseguridad de sus países.



Muchos de ellos muestran rasgos del camino en su intento por cruzar la frontera, cómo lodo en sus zapatos o incluso hasta lágrimas en los ojos por no haber logrado cruzar, sin embargo dicen no pierden la esperanza.

