Conoce a ”la senadora de Biden”, hija de inmigrantes argentinos

DELAWARE - ‘’Soy la senadora de Joe Biden’’, dice con orgullo Laura Sturgeon, hija de inmigrantes argentinos.

Y es que la maestra de 55 años representa al Distrito 4 en el senado estatal de Delaware, el cual incluye a Wilmington, la ciudad donde reside Biden, que se proyecta como el próximo presidente de Estados Unidos.

En las elecciones del 2018 y sin experiencia en política, Sturgeon le arrebató la banca en el senado de Delaware al republicano Greg Lavelle por 11,000 votos. Lavelle llevaba 18 años como senador estatal.

‘’Fue una sorpresa, nadie esperaba que yo ganara’’, recordó Sturgeon en una charla telefónica con TELEMUNDO Digital.

Nacida en Gainsville, Florida, Sturgeon es hija de inmigrantes argentinos, oriundos de la provincia de La Pampa, en Argentina. Después que su padre, Donald Sturgeon Lagrange, llegara a EEUU para estudiar Ingeniería en la Universidad de Florida, en Gainsville, su mamá, Mabel Altuna Bustos, quedó embarazada y fue así que nació Laura.

Poco tiempo después, la familia se mudó a Delaware por una oferta de trabajo que recibió su padre con la empresa Dupont.

Su experiencia política y personal lo han marcado a través de los años.

‘’Recuerdo que la primera vez que voté fue en las elecciones de 1984, y lo hice por Walter Mondale y Geraldine Ferraro, la primera mujer candidata a la vicepresidencia’’, dijo Sturgeon.

‘’Las mujeres hemos esperado mucho tiempo y ahora tenemos a una mujer como vicepresidenta, Kamala Harris’’, dijo la senadora estatal.

‘’Las niñas verán en ella un ejemplo a seguir, una inspiración. Y para mi, en lo personal, es muy conmovedor y convincente ya que también es hija de inmigrantes’’, agregó Sturgeon.

Su vida personal ha estado marcada por grandes tragedias y su carrera política por un largo camino de casi cinco décadas.

Sobre Biden y las proyecciones electorales que lo apuntan como el presidente electo, dijo que se debe a que ‘’es una figura que unifica, que le devuelve la decencia a la Casa Blanca’’.

‘’Tiene una conmovedora historia, marcada por tragedias, por lo que muestra compasión hacia los demás. Hasta los mismos republicanos que no apoyan a (Donald) Trump lo votaron’’, agregó.

La negativa del presidente Donald Trump de no aceptar las proyecciones electorales que apuntan a su derrota en las urnas, no la tomó desprevenida.

Un estratega republicano detalla el plan del mandatario.

‘’Mi primera reacción es que no es sorpresa, aunque nunca hemos visto esto históricamente. Es una desgracia todo esto, pero no me sorprende ya que lo hemos visto todos estos cuatro años. Espero que los líderes republicanos empiecen a hablar de esto. Ningún conteo va a dar vuelta el resultado. Trump debe cooperar con la transición’’.

Sturgeon no ocultó su alegría cuando se le nombró a Sarah McBride, la primera senadora estatal transgénero electa en la historia del país, precisamente en el estado de Delaware.

‘’Estoy muy feliz por ella. A la gente le interesa el contenido del carácter de la persona, como decía Martin Luther King Jr. Ella quebró barreras’’, dijo sobre McBride, a quien calificó como ‘’mi amiga’’.

El demócrata se proyecta ganador de las elecciones presidenciales.

Sturgeon dijo que toma poco mate, la popular bebida parecida a un té que se toma en Argentina, aunque aclaró que disfruta de las ‘’rondas’’ de mate que se arman en torno a quien lo sirve y lo pasa de mano en mano, un ritual social muy arraigado en la cultura argentina.

Otro dato interesante de ‘’la senadora de Biden’’: ‘’bailo el tango y soy muy buena. Tengo un compañero de baile porque mi esposo no lo baila. Me encanta el tango’’.

Si bien sus raíces están en La Pampa, dijo que solo le quedan tíos, tías y primos en la tierra de los gauchos y los asados, con quienes mantiene contacto por medio de la red social Facebook.

La última vez que visitó La Pampa fue en el 2008, donde estuvo con su familia en Santa Rosa, la ciudad capital, cuando vivía su abuela materna.

Docente de profesión, Laura Sturgeon dedica ahora su vida a servir a los demás como ‘’la senadora de Biden’’.