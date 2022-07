Biden viaja a Arabia Saudí a pedir ayuda para bajar los precios del petróleo

YEDA, Arabia Saudí - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este viernes a Arabia Saudí con el objetivo de reparar su relación con el príncipe heredero y gobernador de facto, Mohamed bin Salmán, y conseguir su ayuda para rebajar los precios del petróleo.

Con el cielo despejado, el avión presidencial Air Force One se posó en la pista del aeropuerto internacional Rey Abdulaziz de Yeda a las 5:53 p.m. y, tras recorrer unos metros, se paró y un grupo de técnicos desenrolló una larga alfombra de color malva. El primero en salir de la aeronave fue Biden que llevaba sus habituales gafas de sol de aviador.



Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Le recibió justo debajo de las escaleras del avión el gobernador de La Meca, Jaled al Faisal, sobrino del monarca saudí rey Salman bin Abdelaziz, y la princesa Reema bin Bandar al Saud, que fue la primera mujer en ser nombrada embajadora de Arabia Saudí en EEUU y ejerce ese cargo desde febrero de 2019.

Biden estrechó la mano de la embajadora y de otros miembros de la comitiva saudí que acudió a recibirle. Desde el aeropuerto, el mandatario irá a reunirse con el monarca saudí y con su hijo Bin Salmán, al que la inteligencia estadounidense acusa de haber aprobado la operación que acabó con la vida en 2018 del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, que vivía en EEUU, no obstante, el presidente estadounidense no ha querido adelantar si mencionará durante la reunión el asesinato de Khashoggi.

Su muerte provocó la indignación internacional y, en la campaña para las elecciones de 2020, Biden prometió que trataría a Arabia Saudí como un "paria" en la escena internacional.

Durante la reunión, Biden sí tiene intención de hablar sobre la importancia de respetar los derechos humanos y sobre la producción de petróleo, adelantó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Biden quiere rebajar los precios del petróleo, disparados tras la guerra en Ucrania, y necesita la ayuda de Arabia Saudí, líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Esta es la primera vez que un presidente de EEUU vuela desde Israel hasta la ciudad saudí de Yeda. Sin embargo, no es la primera vez que un presidente estadounidense vuela de Israel a Arabia Saudí, que no tienen relaciones diplomáticas. El expresidente George W.Bush ya había viajado en mayo de 2008 a bordo del avión presidencial Air Force One desde Tel Aviv hasta Riad.