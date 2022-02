Biden prepara más sanciones contra Rusia tras los ataques en Ucrania

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden participó este jueves por la mañana en una reunión con líderes del G7 horas antes de un discurso en el que tiene pautado anunciar nuevas acciones contra Rusia tras perpetrarse el ataque a Ucrania.

El mandatario prometió nuevas y más duras sanciones para castigar a Rusia por un ataque “no provocado e injustificado”.

"Hemos acordado seguir adelante con devastadores paquetes de sanciones y otras medidas para hacer que Rusia rinda cuentas. Apoyamos al valiente pueblo de Ucrania", escribió Biden en su cuenta de Twitter tras reunirse con el G7.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy instó a los líderes mundiales a prestar asistencia a Ucrania y ayudarla a proteger su espacio aéreo, e instó a sus compatriotas a defender el país.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que “el mundo puede y debe detener a Putin. Este es el momento de actuar”.

Rusia lanzó la noche del miércoles (madrugada del jueves en Ucrania) un amplio ataque contra Ucrania y empleó bombardeos aéreos y artillería contra ciudades y bases, mientras los civiles huían en trenes y autos.

El gobierno ucraniano dijo que tanques y tropas rusas habían cruzado la frontera, en una “guerra de gran escala” que podría reescribir el orden geopolítico y cuyas consecuencias se hacían notar en todo el mundo.

Miles intentan dejar la capital de Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una gran operación militar en un discurso en el que restó importancia a las sanciones y condenas internacionales e hizo una sombría alusión al arsenal nuclear de su país al amenazar con “consecuencias que nunca han visto” a cualquier país extranjero que intentara interferir.

Estados Unidos ya tomó medidas para aislar al gobierno ruso de financiamiento occidental al sancionar a dos de sus bancos y prohibirle comerciar su deuda en mercados estadounidenses y europeos.

Las sanciones incluyen a líderes civiles de la jerarquía rusa y a dos bancos considerados particularmente cercanos al Kremlin y al ejército ruso, con más de $80,000 millones en activos.

Según las sanciones, se congelarán todos los activos de esos bancos en jurisdicciones de EEUU.