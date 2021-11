Biden cierra la G20 con planes para mejorar cadena de suministros y críticas a Rusia y China

ROMA - El presidente Joe Biden concluyó su tiempo en la cumbre del Grupo de los 20 el domingo tratando de convencer a los estadounidenses y al resto del mundo de que tiene las cosas bajo control.

Sobre el cambio climático, tiene planificados $ 900 mil millones para energía renovable, y el Congreso votará la próxima semana. En las cadenas de suministro, tiene planes para hacer que los puertos funcionen mejor. Para los trabajadores, está construyendo una economía con aumentos salariales. En diplomacia, los líderes mundiales confían en él.

Pero también reconoció lo que aún no puede arreglar: llevar a Rusia y China a la mesa con la comunidad internacional en general para hacer frente a la amenaza existencial del cambio climático.

En una conferencia de prensa el domingo, el presidente de Estados Unidos expresó su creencia de que toda la política es personal y que el progreso que se logró provino de interacciones directas con otros líderes.

"Me conocen. Los conozco”, dijo Biden sobre sus compañeros líderes del G-20. "Hacemos las cosas juntos".

"Hemos logrado un progreso significativo y se debe hacer más", agregó Biden. "Pero va a requerir que sigamos enfocándonos en lo que Rusia no está haciendo, lo que China no está haciendo, lo que Arabia Saudita no está haciendo".

BIDEN RESALTA LA NECESIDAD DE MEJORAR LA CADENA MUNDIAL DE SUMINISTRO

El G-20 terminó el domingo con Biden revelando varios pasos nuevos que Estados Unidos está tomando para fortalecer y agilizar las cadenas de suministro para abordar los cuellos de botella que obstaculizan la economía global mientras se recupera de la pandemia de coronavirus.

Biden está viendo el tema a través de una lente global, ofreciendo nuevos fondos y procesos para ayudar a los puertos en México, América Central y Asia como una de sus propuestas. Señaló que pocas personas habían rastreado el flujo de mercancías en los puertos hasta que quedó claro este año que la infraestructura para mover mercancías en todo el mundo está muy deteriorada y necesita reparación.

“Las cadenas de suministro son algo en lo que la mayoría de nuestros ciudadanos nunca lo piensan dos veces hasta que algo sale mal”, dijo Biden. “No es un problema que ninguna de nuestras naciones pueda resolver mediante acciones unilaterales. La coordinación es el motivo clave de esta reunión ”.

A pesar de dedicar un total de $ 15 billones para combatir las consecuencias del COVID-19, muchas de las economías más grandes del mundo están atravesando una escasez masiva a medida que los barcos esperan atracados, los precios de los contenedores suben, no existen suficientes camiones para transportar mercancías desde los puertos y los brotes de virus detienen la producción de las fábricas.

Los problemas de la cadena de suministro han surgido como un punto de dolor económico y político para Biden, ya que los retrasos han contribuido a la inflación y potencialmente han frenado las compras navideñas. Los legisladores republicanos han citado la amenaza de la inflación y los desafíos de la cadena de suministro al criticar el liderazgo económico de Biden.

ORDEN EJECUTIVA PARA LIBERAR ACCESO A MATERIAS PRIMAS

El presidente firmó una orden ejecutiva para agilizar el acceso a minerales y materiales críticos. El Departamento de Defensa estaría facultado para liberar materias primas de la Reserva de Defensa Nacional, lo que permitiría una respuesta más rápida a las deficiencias en la base industrial de EEUU.

Por separado, el Departamento de Estado también proporcionará fondos para ayudar a México y América Central a aliviar las interrupciones y los cuellos de botella de la cadena de suministro. Esto sigue a la reciente cumbre Estados Unidos-ASEAN, donde se anunció una nueva financiación para simplificar los procedimientos de despacho y aduanas.

Biden también anunció que el secretario de Estado, Antony Blinken, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, organizarán una cumbre el próximo año sobre la construcción de cadenas de suministro más sólidas que puedan resistir los reveses de una pandemia o el clima extremo causado por el cambio climático.

El domingo por separado, Biden sostuvo conversaciones individuales con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro Lee Hsien Loong de Singapur. También apareció con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para discutir un acuerdo que resuelva una disputa comercial entre Estados Unidos y la UE.