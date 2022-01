Joven de 17 años enfreta cargo de asesinato y fianza millonaria por muerte en Donna

Francisco Alberto Castillo, de 17 años, fue acusado el domingo 16 de enero por el asesinato de Roberto Carlos Méndez, de 23 años, quien murió la noche del pasado 12 de enero mientras se encontra con otras dos personas en Donna. Castillo enfrenta una fianza de un millón de dolares por un cargo de asesinato en primer grado y dos de intento de asesinato. El joven permanece encarcelado en el Centro de Detención de Edinburg.

El incidente en el que Méndez falleció sucedió alrededor de las 9:00 pm en la calle Canton, en Donna, cuando le dispararon tanto a él como a otros dos acompañantes. A raíz del trágico suceso las tres personas fueron trasladadas a un hospital pero Roberto Carlos fue el único que falleció.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El hombre deja huérfana de padre a una niña de tan solo dos años. "El siempre quiso criarla, llevarla por un buen camino y ahora me pregunta usted que como han sido mis 24 horas. Me pongo a pensar qué le diré a mi hija. Ella necesitaba a su padre. Lo necesita", expresó a Telemundo 40 Jayleen Torres, viuda de Roberto Carlos un día después de la tragedia.

Con la detención de Castillo aún quedan interrogantes por contestar ya que se desconoce qué fue lo que causó el trioteo en el que murió Méndez. Las otras dos personas que resultaron heridas durante el incidente fueron identificadas cono Víctor Manuel Arroyo y Gerardo Arroyo. Hasta el momento el se ha informado si ya fueron dados de alta del hospital.

Mientras tanto, la familia de Méndez se encuentra devastada por su pérdida. "Todos estamos destrozados. Toda la familia estamos destrozados. Nunca yo me imaginé que fuera a pasar por esto con mi esposo, con mi Beto", dijo Jayleen Torres sobre el fallecimiento de su marido. "No me pude despedir de él", lamentó. "Ya llegué yo al hospital y lo único que hice fue ver y abrazar su cuerpo", expresó visiblemenente intranquila.

"Cuando llegamos al hospital de Edinburg nos dijeron que lamentablemente él no había resistido. Que él ya había perdido la batalla", dijo sobre su hijo Juana María Piñones Amador.

Del reporte policiaco se desprende que "una víctima declaró que conducían en la calle Canton, aproximadamente en el 600 de la calle Canton, en su vehículo cuando hombres desconocidos dispararon contra su auto y golpearon a los 3 ocupantes".