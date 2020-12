Jim Darling no buscará la reelección para la alcaldía de McAllen

MCALLEN, Texas- El alcalde de la ciudad de McAllen, Jim Darling, anunció este martes por medio de su cuenta de Twitter que ha decidido no buscar la reelección una vez termine su actual término como alcalde de dicha ciudad.

Por medio de una publicación de Twitter acompañada de un mensaje en video anunciando su despedida, Darling escribió lo siguiente:

"He servido a @CityofMcAllen durante 43 años y he tomado la difícil decisión de renunciar como alcalde. No buscaré la reelección después de que venza mi mandato en mayo. He tenido 8 grandes años como alcalde de la mejor ciudad del mundo, en mi humilde opinión. #Gracias"

Aquí puedes ver el video publicado en su cuenta de Twitter.

Se espera que su tiempo como alcalde termine en mayo.

Hasta el momento no se ha dado más información o alguna otra declaración al respecto.