¿Cómo ha sido la vida para el dúo regional mexicano Las Marías tras la deportación de su padre?

A los siete años, tu mundo debería estar lleno de juegos, risas y sueños, pero para dos hermanas, esa edad marcó el inicio de una vida con un pie en México y el otro en Estados Unidos, teniendo que cruzar solas la frontera para ir a la escuela, luego de que una orden de deportación derrumbara la vida que su familia había creado en Arizona.

Las hermanas, María Isabel y María Teresa, un dúo de música regional mexicana conocido como Las Marías, relatan cómo su vida cambió por completo luego de que su padre fuera detenido tras una audiencia en la que intentaba arreglar su estatus migratorio.

“Estuvo ahí tres meses. La abogada dijo que nunca jamás lo iban a deportar, que su caso ya estaba ganado, que ya pronto íbamos a ver una resolución. Mis papás para ese entonces ya tenían más de 90,000 pesos gastados en unos abogados”, declaró María Isabel.

Los padres de Las Marías, originarios de Sinaloa, vinieron a Estados Unidos buscando un mejor futuro y llegaron a vivir el sueño americano al abrir un restaurante en Arizona.

No obstante, tras ser liberado, el padre de Las Marías recibió una carta de deportación en la que se le informaba que tenía un plazo de 90 días para abandonar Estados Unidos, ante lo que la familia tuvo que tomar la difícil decisión de mudarse a Nogales, Sonora, en México.

“Empacar 25 años de negocios, de esfuerzo, de trabajo en cajas de cartón y volver a reconstruir todo eso, ahora, en otro país, con otra cultura, con otro lenguaje”, expresó María Isabel.

Aun así, a pesar de mudarse a México, las hermanas seguían cursando la escuela en Estados Unidos, por lo que, a sus 7 años, Las Marías tuvieron que armarse de valor y cruzar la frontera solas todos los días, lloviera, hiciera sol o nevara, tenían que estar en la escuela a las 7:00 a.m.

“Sí era muy difícil. Los primeros días yo lloraba mucho porque yo le decía mamá, si quiero que me dejes tú en la escuela, porque no me puedes ir a dejar tú. Y yo no entendía”, contó María Teresa.

Hoy, Las Marías se dedican a componer canciones y a contar historias a través de la música, usando su historia como ejemplo de que se puede salir adelante con el apoyo familiar.

Y aunque todavía siguen viviendo con sus padres en Nogales, Sonora, las hermanas siguen cruzando a Estados Unidos para llevar su música al otro lado de la frontera.