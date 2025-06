“¡Estoy embarazada!”: video capta los ruegos de mujer a agentes de ICE que arrestaban a su esposo

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estuvieron presentes el martes en diferentes puntos de Illinois, entre ellos Elgin, donde arrestaron al menos a un futuro padre frente a su esposa embarazada.

La pareja del hombre que fue detenido contó a Telemundo Chicago que él la llamó cuando ICE lo detuvo en su vehículo y lograron hablar un par de segundos, diciéndole que lo iban a detener.

Las imágenes grabadas por su propia pareja muestran el momento cuando los oficiales sacaron a la fuerza al hombre quien iba rumbo a su trabajo.

En la calle, se ve el vidrio roto cuando presuntamente rompieron la ventana de su vehículo.

Cristian Solorio, quien tiene 8 meses de embarazo, cuenta que él la llamó desde su carro, cuando estaba rodeado por agentes de inmigración.

"Me llamó y me dijo: 'me detuvieron'", dijo Solorio.

El arresto ocurrió después de las 7:30 a.m. en la intersección de las calles Gertrude Street y Washburn en Elgin a pocas cuadras de donde vive el detenido.

La mujer recuerda que su pareja le dijo que les estaba pidiendo una orden de arresto a los agentes y no la tenían. "Pero ya van a quebrar la ventana", le dijo a Solorio.

"Yo oí el golpe cuando yo llegué y les grité que no lo hicieran, él seguía abrochado en la camioneta", explicó Solorio.

Minutos después lo sacan y lo ponen en el suelo, lo esposan y lo meten a un carro de los oficiales.

"Nerviosos, preocupados. Lo único que me dijo es que me cuides a mi hijo, todo va a estar bien, pero yo sabía que era mentira cuando lo miré, cómo lo tiraron y él se opuso porque nunca le mostraron una orden", sostuvo Solorio.

Al lugar llegaron miembros del Equipo de Respuesta Rápida de la zona, quienes contaron que "en los últimos días ha sido triste... hay mucha angustia, mucho temor, la gente no sabe qué va a pasar".

"Sabemos que están en los estacionamiento donde está la comunidad, en el trabajo, en la casa, te andan buscando", dijo Rafael Villagomez, miembro del Equipo de Respuesta Rápida.

Ahora, familiares del hombre, que no quisieron identificarse, contó que es originario de Guatemala, lleva 12 años viviendo en Estados Unidos, se dedica a la construcción y está a punto de ser papá. No quisieron a dar a conocer su identidad por temor.

La familia indicó que está a la espera de conocer en cuál centro de detención se encuentra el hombre y expresó miedo de salir de sus hogares.

Telemundo Chicago y NBC Chicago contactaron al FBI para obtener más información sobre el arresto en Elgin y, a través de un comunicado, la agencia indicó lo siguiente: "Podemos confirmar que el FBI estaba apoyando una operación de control de inmigración dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la zona mencionada esta mañana, lo cual resultó en la detención de un sujeto. El FBI, junto con otros asociados del Departamento de Justicia en la aplicación de la ley, ha estado apoyando estos esfuerzos bajo la dirección del Fiscal General. La contribución del FBI a este esfuerzo puede variar dependiendo de las necesidades específicas del DHS".